Glen Moray mit zwei neuen Bottlings in der Warehouse 1 Collection

Wie erwartet erweitert die Speyside-Brennerei Glen Moray ihre Warehouse 1 Collection um zwei neue Abfüllungen. Glen Moray Warehouse 1 Peated und Unpeated Tequila Cask Finish lagerten beide zunächst acht Jahre in Bourbonfässern. Anschließend erhielten die Malts ein Finish in Tequila-Fässern.

Glen Moray Tequila Cask Finish wurde ohne Kältefilterung in Fassstärke mit einem Alkoholgehalt von 55,2 % vol. abgefüllt. Der Whisky ist mit Aromen von Vanillepudding, Johannisbeeren und gerösteten Mandeln beschrieben. Am Gaumen entfalten sich erdige Töne, überlagert von frisch gepflücktem Thymian und einer subtilen Zitrusnote. Im Finish zeigen sich intensive Gewürznoten, die sanft in Noten von gereiftem Leder und polierter Eiche übergehen.

Glen Moray Peated Tequila Cask Finished ist ebenfalls ohne Kältefilterung abgefüllt, in Fassstärke mit einem Alkoholgehalt von 58,5 % vol.. Beschrieben ist dieses Bottling mit Aromen von „Rosenblättern, dunkler Schokolade und geräuchertem Thymian“. Am Gaumen entfalten sich Noten von „reifen gerösteten Bananen mit Haselnüssen“. Der Abgang ist „lang und süß mit einem anhaltenden Eindruck von brennender Glut“.

Glen Moray Tequila Cask Finish (UVP £85) und Glen Moray Peated Tequila Cask Finish (UVP £95) sind ab sofort bei ausgewählten britischen Händlern erhältlich. Die Auflage der Bottlings ist mit jeweils 474 Flaschen angegeben. Vermutlich gilt diese Angabe nur für den britischen Markt, anders wäre der Eintrag in die us-amerikanische TTB-Datenbank nicht zu erklären.