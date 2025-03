TTB-Neuheiten: Glen Moray Warehouse 1 Tequila Cask Finish und Peated Tequila Cask Finish

Über die Warehouse 1 Abfüllungen von Glen Moray berichten wir ja immer wieder einmal (zuletzt im Vorjahr), auch wenn für diese interessante Linie mit Small Batch Abfüllungen keine Veröffentlichung in Deutschland vorgesehen ist (Sie bekommen diese aber in Großbritannien, Frankreich, den USA, den Niederlanden, Japan, Schweden und in der Brennerei).

Die neueste Erweiterung können wir vorankündigen, da die Label dafür in der us-amerikanischen TTB-Datenbank aufgetaucht sind. Diesmal wird es einen Glen Moray Warehouse 1 Tequila Cask Finish mit 55,2% vol. Alkoholstärke geben, und einen Glen Moray Warehouse 1 Peated Tequila Cask Finish, der mit 58,5% Alkohol abgefüllt wurde. Destilliert wurden sie am 19. März 2014 (Peated) und am 25. August 2014 (unpeated), abgefüllt beide einen Tag vor Weihnachten, am 23. 12. 2024.

Die Label bleiben in der bisherigen Linie und sehen so aus:

Wie üblich der Hinweis zu den TTB-Einträgen: Dass ein Label in der TTB-Datenbank eingetragen wurde, bedeutet nicht automatisch, dass die Abfüllung dann auch erscheinen wird. Es ist allerdings ein sehr starker Hinweis darauf.