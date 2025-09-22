The Benbecula Distillery mit neuem Fassprogramm

Im Sommer des vergangenen Jahres startete die Benbecula Distillery ihre Whisky-Produktion (wir berichteten), und bietet jetzt mit ihrem neuen Fassprogramm eine Möglichkeit, den Start der Brennerei als Privatperson zu begleiten. Das neue Angebot ist das zweite, dem noch ein drittes und zugleich letztes folgen wird. Drei unterschiedliche Fassarten stehen zur Auswahl, von denen jeweils 40 Casks verfügbar sind:

Palo Cortado Hogshead (250L) – £8,000

(250L) – £8,000 Red Wine Barrique (225L) – £7,500

(225L) – £7,500 Bourbon Barrel (200L) – £5,800

Neben der automatischen Aufnahme in die Benbecula Community erhalten cask owner noch weitere Vorteilen:

Sieben Jahre versicherte Lagerung in unserem Zolllager

Probe eines neuen Destillats

Fasszertifikat, Mitgliedskarte und Challenge Coin

Kostenlose Brennerei-Führungen auf Lebenszeit (plus Gast)

10 % Rabatt auf alle Produkte (außer Fässer)

Mittagessen in der Brennerei (erster Besuch, plus Gast)

Zugang zu limitierten und besonderen Abfüllungen

Vierteljährlicher Newsletter

Weitere Informationen zum cask programme der Benbecula Distillery finden Sie auf der Website der Brennerei.