Benbecula Distillery ernennt ihren ersten distillery manager

Die Benbecula Distillery auf gleichnamiger Insel hat ihren ersten distillery manager ernannt. Mary Margaret Connarty wird diesen Posten ab dem 1. August übernehmen, und für sie ist es eine Rückkehr nach Benbecula. Denn im Alter von 18 Jahren verließ sie die Insel, und arbeitet fast 18 Jahren in der North British Grain Distillery. Zunächst war sie hier als Chemikerin beschäftigt, die letzten sechs Jahren war sie Laborleiterin in der Grain Distillery.

Zu ihrem neuen Job und ihre Rückkehr nach Benbecula sagte sie:

“Because I did chemistry, I never thought I’d get back to Benbecula, as there just weren’t those kind of jobs there.

“I’ve always wanted to return and my husband, who’s from the mainland, absolutely loves the island too. Our boys are aged one and four and we’re delighted that they will be able to enjoy a Benbecula childhood and a Gaelic education, like I did

“It’s fantastic that the distillery is creating new opportunities on the island and I jumped at the chance when I was offered job as manager. There’s already a great team there and I’m really looking forward to working with them and learning from them as we continue to build this exciting new business.”