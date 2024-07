Zwei Einzelfass-Abfüllungen der niederländischen Zuidam Distillers stellt heute Kirsch Import in seiner Pressemitteilung vor. Hier alle Details der Millstone Single Casks für Kirsch-Kunden, sow ie wir sie erhalten haben:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Niederländische Whisky-Wahrzeichen: Millstone Single Casks für Kirsch-Kunden

Stuhr, 30.07.2024 Seit fast einem halben Jahrhundert stellt die Familie Zuidam niederländisches Können bei der Produktion von Spirituosen unter Beweis. Neben Genever und Gin sorgt ihr Whisky Millstone international für Aufsehen. Für Kunden von Kirsch Import sind jetzt zwei exklusive Single Cask Abfüllungen erhältlich: das Debüt der neuen Dutch Windmills Collection sowie die torfige, dritte Dutch Tulip Collection.

Der kleine niederländische Ort Baarle-Nassau in der Provinz Noord-Brabant, unweit der belgischen Grenze, beheimatet eine seit 1975 aktive und breit aufgestellte Stätte der Spirituosen- und Likörherstellung. Ihr Name geht auf den Gründer zurück: Fred van Zuidam. Auf 300 Quadratmetern begonnen, ist seine Brennerei heute über zehnmal so groß und in den Händen seiner Söhne Patrick und Gilbert van Zuidam.

In der Produktion tätig, brennt Patrick van Zuidam mit sympathischer Untertreibung neben Genever und Gin auch Whisky. Und zwar unter anderem „grain to glass“ aus eigenem Getreide. Dieses wird – typisch niederländisch – in Mühlen gemahlen. Millstone heißt entsprechend die Whisky-Marke der Zuidam Distillers.

Einem der Wahrzeichen der Niederlande widmet Kirsch Import in Kooperation mit Zuidam ab jetzt eine Serie von ungetorften Exklusivabfüllungen. Der Millstone Oloroso Sherry 2018/2024 leitet die Dutch Windmills Collection für Kirsch-Kunden ein. Das gefällige Single Cask vermählt malzige Süße mit Mandeln, Anklängen von Kirschen und feinen Kräuternoten.

Zum dritten Mal haben die Zuidam Distillers zudem ein Heavily Peated Single Cask für den deutschen Markt abgefüllt. Dafür fiel die Wahl auf ein First Fill Moscatel Sherry Butt, befüllt mit kräftig getorftem Malt Whisky. Reifer, als sein Alter vermuten lässt, vermählt der Millstone Moscatel Sherry 2019/2024 saftige dunkle Trauben mit englischer Orangenmarmelade auf stark geröstetem Toast. Krautig und kraftvoll hält er sich lange am Gaumen, um mit Grapefruit, Rosine, dunkler Schokolade und einem Hauch Lakritz auszuklingen. Die 648 Flaschen sind einer weiteren Ikone unseres Nachbarlandes gewidmet: der Tulpe.

Millstone Oloroso Sherry 2018/2024

Zuidam Distillers Dutch Single Malt Whisky

Dutch Windmills Collection No. 1

Selected for you by Kirsch Import

Herkunft: Niederlande

Destillationsdatum: 26.09.2018

Fasstyp: First Fill Oloroso Sherry Butt

Fassnummer: 18B244

Abfülldatum: 16.05.2024

Alter: 5 Jahre

Abgefüllte Flaschen: 679

Alkoholgehalt: 55,8% vol. Cask Strength

Flaschengröße: 0,7 Liter

Sonstiges: nicht kühlfiltriert, nicht gefärbt

UVP: 44,90 Euro

Millstone Moscatel Sherry 2019/2024 – Heavily Peated

Zuidam Distillers Dutch Single Malt Whisky

Dutch Tulip Collection No. 3

Selected for you by Kirsch Import

Herkunft: Niederlande

Destillationsdatum: 25.04.2019

Fasstyp: First Fill Moscatel Sherry Butt

Fassnummer: 18B070

Abfülldatum: 16.05.2024

Alter: 5 Jahre

Abgefüllte Flaschen: 648

Alkoholgehalt: 55,1% vol. Cask Strength

Flaschengröße: 0,7 Liter

Sonstiges: nicht kühlfiltriert, nicht gefärbt

UVP: 44,90 Euro

Über Zuidam Distillers

1975 von Fred van Zuidam gegründet und heute von seinen Söhnen Patrick und Gilbert van Zuidam geleitet, stellt die im niederländischen Baarle-Nassau ansässige Zuidam Distillery Premium-Spirituosen aus natürlichen Zutaten und ohne künstliche Zusätze her. Dazu gehören Gin und Genever, Wodka, Rum, Whisky und Liköre. Besonders bekannt sind die Whisky-Marke Millstone und die Rum-Marke Flying Dutchman.

Über Kirsch Import

Kirsch Import kennt die Spirituosenbranche seit 48 Jahren. Das Familienunternehmen aus Stuhr in der Nähe von Bremen hat sich früh auf das Premium-Segment spezialisiert: Über 4.500 hochwertige Spirituosen, darunter Deutschlands umfangreichstes Portfolio im Bereich Single Malt, verwaltet in zweiter Generation Christoph Kirsch.