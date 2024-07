Lark sichert sich die Versorgung mit erstklassigen Fässern

Die australische Brennerei Lark ist eine strategische Partnerschaft mit Seppeltsfield Wines eingegangen, und muss hierfür etwa 22,5 Millionen AU$ (etwa 13,6 Millionen €) aufbringen. Das in Tasmanien ansässige Unternehmen Lark wird in dieser 10-jährigen Partnerschaft exklusiven Zugang zu erstklassigen Eichenfässern erhalten. Das Weingut wird Lark das Vorkaufsrecht auf Fässer gewähren, darunter Tawny Port, Tokaji, Apera, Pedro Ximénez, Oloroso Sherry und Muscat. Diese Fässer sind der Schlüssel zu Larks anhaltendem Expansionsplan, sowohl weltweit als auch im Inland, so das Unternehmen. Laut der Ankündigung an der Australian Securities Exchange (ASX) beinhaltet die Vereinbarung die Option für Lark, den Deal um ein weiteres Jahrzehnt zu verlängern.

Lark-CEO Sash Sharma sagte hierzu:

“The strategic partnership with Seppeltsfield marks a significant milestone for Lark. This, in addition to the equity raise being undertaken, will equip Lark with the resources to continue to produce exceptional whisky while providing the balance sheet flexibility to invest in our brands, facilities and distilling production.

“Our goal is to accelerate our growth and drive increased shareholder returns through these strategic initiatives.”