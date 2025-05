TTB-Neuheit: Compass Box Brûlée Royale

Wieder mal können wir Ihnen heute einen neuen Eintrag in die us-amerikanischen TTB-Datenbank vorstellen. Aufgetaucht sind die Label einer neuen Abfüllung des Scotch Whisky Makers Compass Box. Dieses Bottling mit dem Namen Brûlée Royale wurde im April 2025 mit 49 % Vol. abgefüllt. Whiskymaker Samuel Travers kreierte diesen Blended Malt aus Malt Whisky der Brennereien Clynelish, Benrinnes, Speyburn, Aberlour und Ardbeg. Auf dem Backlabel beschreibt Compass Box ihre neueste Kreation so:

Our brûlée, fit for anyone with royale appetite, combines the silky vanilla custard notes of malt whiskies matures in ex-bourbon barrels with sweet, crackling toffee flavours delivered by custom American oak barrels.