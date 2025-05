Salud schließt 7even Gods of Fortune mit Jurojin ab

Der niederländische Spirituosenhändler Salud Spirits stellt die siebte und letzte Abfüllung seiner Serie Chichibu 7even Gods of Fortune vor. Die Reihe startete 2022 und stellt eine Hommage an die sieben Glücksgötter der japanischen Mythologie dar. Zu den bisherigen Abfüllungen Ebisu, Hotei, Bishamonten, Benzaitan, Fukurokuju und Daikokuten kommt jetzt Jurojin hinzu, dem Symbol für langes Leben, Weisheit und Gesundheit.

Dieser japanische Chichibu Single Malt reifte in einem einzigen ex-Bourbon barrel, das 2016 befüllt wurde. Mit 63,3 % Vol. abgefüllt, ist das Bottling weltweit auf 157 Flaschen limitiert. Laut Salud wird die Abfüllung durch ein spektakuläres Extra zu etwas ganz Besonderem. Dies ist derzeit noch geheim.

Die Reihe 7even Gods of Fortune entstand in Zusammenarbeit mit dem Digitalkünstler Robbin Snijders von Warbb, der hierzu sagte:

“When I was approached by this whisky brand, I was immediately excited. For me, this is the ultimate way to bring my art to life. I want to immerse the proud owner of this bottle in a world I created, the world of Warbb.”