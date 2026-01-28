Salud bringt zwei exklusive Single Cask Blended Whiskys von Chichibu Ichiro’s (mit Salesheets als PDF)

Ein Set aus zwei Single Cask Blended Whiskys von Ichiro’s Malt & Grain als Symbol der Zusammenarbeit zwischen den Niederlanden und Japan, die sich bereits über viele interessante Editionen von Chichibu und Ichiro’s erstreckt, stellt Salut Spirits in der nachfolgenden Presseaussendung vor. Die beiden Flaschen kommen in einer Geschenkbox, die auch eine Kachel mit Delfter Blaudekor und goldenen Linien enthält.

Für mehr Infos haben wir Ihnen auch die beiden entsprechenden Salessheets als PDF angehängt:

Einführung der exklusiven Kintsugi G Delft Blue Single Cask Blended Whiskys, eine einzigartige Hommage an die Zusammenarbeit zwischen den Niederlanden und Japan

Salud präsentiert stolz eine besondere Limited Edition: ein Set aus zwei einzigartigen Single Cask Blended Whiskys von Chichibu Ichiro’s, verpackt in einer luxuriösen Geschenkbox. Diese Sonderedition symbolisiert das Zusammentreffen zweier Kulturen und Traditionen: des ikonischen niederländischen Delfter Blautons und der japanischen Kunst des Kintsugi.

Die Delftsblauw Edition verkörpert die Raffinesse und Eleganz des niederländischen Erbes. Der Whisky reifte 1 Jahr und 8 Monate in einem Second-Fill-Bourbonfass und entwickelte sich zu einer subtilen, ausgewogenen Expression mit einem Alkoholgehalt von 61,8 %. Weltweit sind nur 236 Flaschen erhältlich, exklusiv als Teil dieses Sets.

Die Kintsugi Edition ist inspiriert von der japanischen Kunst des Gold-Reparierens, bei der Unvollkommenheiten angenommen und hervorgehoben werden. Dieser Whisky, 1 Jahr und 8 Monate in einem Second-Fill-Bourbonfass nachgereift, das zuvor Peated Spirit enthielt, besitzt eine charaktervolle rauchige Note und einen Alkoholgehalt von 60,8 %. Weltweit sind nur 256 Flaschen verfügbar, ausschließlich zusammen mit der Delftsblauw Edition.

Eine Verkostungsjury beschreibt die Delftsblauw Edition als Whisky mit Aromen von Vanille, Karamell, Rosenblättern und Puderzucker. Am Gaumen bietet sie eine komplexe Mischung aus leichter Pfeffrigkeit, Panna Cotta, Crème Brûlée, Kiefernholz und fruchtigen Noten von Erdbeeren und Pflaumenmarmelade. Der Abgang ist mittel, trocken und tanninreich mit einer angenehmen Süße.

Die Kintsugi Edition zeichnet sich durch rauchige, tiefe Aromen mit dunklen Früchten und Holz aus. Der Geschmack ist reich an geröstetem Zucker, leichter Rauchigkeit, geschmorten Pflaumen und erdigen Nuancen. Der Abgang ist lang, würzig und rauchig mit einem sanften Ausklang.

Beide Flaschen werden in einer exklusiven Geschenkbox präsentiert, begleitet von einer Kachel mit Delfter Blaudekor und goldenen Linien – ein wunderschönes Symbol der Verbindung zwischen niederländischer und japanischer Kultur.