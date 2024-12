Neu für Österreich: Kavalan Lán und Kavallan Geschenkboxen

Die letzten Abfüllungen und Produkteinführungen des Jahres der Whisky Destillerie Kavalan stellt heute Salud Sprits vor:

Kavalan Lán ist ein Vatting aus Bourbon-, Portwein- und Weinfässern und mit 43% vol. abgefüllt. Diese neue Abfüllung, ist nach Yilan benannt, der Stadt, in der die Kavalan Destillerie liegt, und zugleich eine Hommage an Taiwans Ruf als Orchideenreich und speziell für den Überseemarkt.

Speziell für das Weihnachtsfest sind die Whisky-Geschenksets von Kavallan. Erhältlich sind die Geschenkboxen Concertmaster Port Cask, Solist Rum Cask und Tirple Sherry Cask.

Sowohl der Kavalan Lán als auch die Geschenksets werden demnächst in Österreich verfügbar sein. Alle weiteren Details in der folgenden Pressemitteilung von Salud Sprits:

KAVALAN LÁN WHISKY – Neue Abfüllung nur für den Überseemarkt

Wien, 09 .12. 2024 – Ende 2024 soll eine neue Abfüllung mit dem Namen LÁN speziell für den Überseemarkt gelauncht werden. Sie wird von Salud Spirits auf den österreichischen Markt gebracht.

LÁN wird mit 43% vol. abgefüllt und ist ein Vatting aus Bourbon-, Portwein- und Weinfässern. Kavalan LÁN ist nach seinem Herkunftsort Yilan und der bekannten Marke Kavalan benannt. Er ist auch eine Hommage an Taiwans Ruf als Orchideenreich (LÁN [蘭] bedeutet Orchidee auf Chinesisch) und zelebriert die Schönheit, die Kavalan von diesem Land verliehen wurde.

Verkostungsnotiz

Erfrischende Vanillenoten aus Bourbonfässern verbinden sich mit nussigen und blumigen Aromen aus Portweinfässern. Ein zarter Orchideenduft und karamellisierte Fruchtsüße werden durch die STR-Technik von Kavalan erzeugt. Akzentuiert durch Dessert- und nussige Holztöne, strahlt er insgesamt Leichtigkeit und Eleganz aus, mit einem reinen und immer wieder überraschenden Aroma. Mit seiner subtilen Ausgewogenheit zwischen den reichhaltigen Schichten ist er ein Meisterwerk namens „Lan“.

Orchideenzüchtung

Seit 1988 ist King car in der Orchideenforschung aktiv und widmet sich der Züchtung neuer Sorten. Im Laufe der Jahre wurden zahlreiche neue Orchideenarten entwickelt, die bei internationalen Orchideenwettbewerben ausgezeichnet wurden.

Kavalan Whisky ist stolz darauf, die „King Car Peach“, eine exklusive Züchtung der King Car Orchideenfarm, als Inspiration für seine Verpackungsillustration gewählt zu haben. Diese Wahl spiegelt den Innovationsgeist wider, den Kavalan auf seinem Weg bewahrt hat und der seinen einzigartigen Stil als Marke prägt. Darüber hinaus drückt die anmutige Haltung der Orchidee die Frische und Reinheit dieses Whiskys aus. Jedes Detail steht für die Einzigartigkeit und Schönheit von Kavalan, die diesen außergewöhnlichen und einzigartigen Kavalan Whisky ausmachen.

KAVALAN – Die neuen Geschenks-Boxen

Wien, 9. 12. 2024 – Kavalan bringt rechtzeitig zur Vorweihnachtszeit eine limitierte Kollektion edler Whisky-Geschenksets auf den Markt!

Die stilvollen Sets enthalten eine 700-ml-Flasche der renommierten taiwanesischen Whisky-Marke sowie – je nach Variante – ein oder zwei handliche 50-ml-Miniaturen. Perfekt für Genießer und als hochwertiges Präsent für die Feiertage. Ab sofort auch bei uns erhältlich.

Concertmaster Port Cask – Geschenkbox

Das Design orientiert sich farblich an der Flasche des Concertmaster Port Cask Finish. Die silbernen Linien auf der Verpackung stilisieren die Silhouette der, die KAVALAN Destillerie umgebenden Berge, wohingegen die restlichen Linien die Textur von Holz widerspiegeln. Auf der Innenseite vermitteln Bilder von Farn dem Konsumenten bei Öffnen der Box ein subtropisches Flair. Alle Flaschen erinnern vom Design an den Taipeh 101, den architektonischen Stolz Taiwans und das ehemals höchste Gebäude der Welt.

Concertmaster Port Cask Finish 40% vol, 70cl

Das Design orientiert sich farblich an der Flasche des Concertmaster Port Cask Finish. Die KAVALAN Concertmaster Port Cask Finish reift in Bourbonfässern, ehe der Whisky noch ein mindestens sechsmonatiges Finish im Portweinfass erhält, welches ihm seinen vollmundigen und süßlichen Charakter verleiht.

Single Malt Classic 40% vol., 5cl

KAVALAN Single Malt Classic bildet das Flagship der Brennerei und ist der Bestseller unter den KAVALAN Whiskys. Er wird in 6 verschiedenen Fasssorten gereift, darunter fresh und refill Bourbon- und Sherryfässern sowie verschiedene Weißweinfässer. Er überzeugt durch tropische Fruchtnoten und leichte Anklänge von Honig und ist ein schöner, fruchtiger SIngle Malt.

Distillery Select No1 40% vol., 5cl

KAVALAN Distillery Select No. 1 ist ein eleganter, ausgewogener Whisky, der in einigen der feinsten refill Fässer in Yilans subtropischen Klima reift und mit 40% Vol. abgefüllt wird. Der für KAVALAN typische weiche und fruchtige Charakter kommt hier besonders zur Geltung.

Solist Rum Cask – Geschenkbox Solist

Das Geschenkset ist farblich von der Farbe des Whiskys inspiriert. Die Farbe gold steht außerdem symbolisch für Wohlstand. Die Box zeigt Sonnenlicht, das auf fruchtbare Ebenen scheint, die Pot Stills erinnern an den Destillationsprozess. So entsteht ein festliches Gesamtbild, das die Atmosphäre des Neujahrsfestes unterstreicht.

Solist Rum Cask 50-60% vol., 70cl

Solist Rum Cask reift in ausgewählten lateinamerikanischen Rumfässern, die dem Whisky Aromen von Sirup, tropischen Früchten und Gewürzen verleihen.

Port Oak 54% vol., 5cl

Port Oak reift in ausgewählten first fill Portwein Fässern. Es sind die Einflüsse des portugiesischen Süßweins, die diesem Whisky seinen weichen und süßlichen Charakter verleihen.

Tirple Sherry Cask – Geschenkbox

Inspiriert von der Farbe der Spirituose zeigt die in festlichen Rottönen gestaltete Geschenkbox eine Ansicht der Destillerie mit Blick auf den Pazifik und Turtle Island. Aus Dankbarkeit für das hervorrgende Zusammenspiel von Rohstoffen und Taiwans Klima wurden Gerste und Eichenfässer abgebildet, die sich in Taiwan zu einem harmonischen Whisky zusammenfügen.

Triple Sherry Cask 40% vol., 70cl

Kavalan Triple Sherry Cask ist eine seltene Kombination aus drei exquisiten Sherryfassreifungen – Oloroso, PX und Moscatel – deren Hauptcharakter die für Oloroso typischen Aromen von Trockenfrüchten sind. Reichhaltige Karamellnoten und die Süße von Malzzucker verbinden sich mit den für Kavalan typischen tropischen Fruchtnoten zu einem feinen, aber deutlich sherrygeprägten Whisky.

Wine Oak 54% vol., 5cl

Kavalan Wine Oak reift in ausgewählten Weinfässern. Die Fässer werden nach Ihrer Verwendung für Wein vorsichtig abgeschabt, getoastet und ausgebrannt, um die volle Intensität der fruchtigen Noten zu öffnen, ehe sie mit Kavalan Destillat belegt werden