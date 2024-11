Die sechste Abfüllung in der siebenteiligen Serie „7even Gods of Fortune“ mit den japanischen Chichibu-Whiskys kündigt der Importeur Salud Spirits heute an: Chichibu 7even Gods of Fortune “Daikokuten”, ein 9-jähriger Whisky der Chichibu Distillery, wird in Kürze auf dem österreichischen Markt erhältlich sein.

Mehr zu dem Gott Daikokuten, seiner Edition sowie zu WARBB und seinem Design für Chichibu 7even Gods of Fortune “Daikokuten” in der Presseaussendung, die wir von Salud Spirits erhalten haben.

DIE 6. EDITION DER CHICHIBU 7GODS OF FORTUNE SERIE: „DAIKOKUTEN“

Wien, 6. 11. 2024 – Salud Spirits präsentiert die 6. Ausgabe der Chichibu 7th Gods of Fortune Serie: Daikokuten.

2022 bringt Salud die brandneue Chichibu 7EVEN Gods of Fortune Serie auf den Markt, die neue Maßstäbe setzen und eine der coolsten japanischen Whiskyabfüllungen aller Zeiten werden soll.

7EVEN Gods of Fortune umfasst insgesamt 7 Abfüllungen, die zwischen 2022 und 2025 auf den Markt kommen werden. Seit dem Mittelalter werden in Japan die 7 Glücksgötter verehrt, vor allem zum Jahreswechsel. Jeder Gott steht allgemein für Glück, hat aber auch spezifische Eigenschaften und Assoziationen.

Daikokuten

Einer der 7EVEN-Götter der Glücksserie ist Daikokuten, der Gott des Handels und des Wohlstands. Er gilt als Schutzpatron der Köche, Bauern und Bankiers sowie als Beschützer der Ernte. Er gilt auch als Dämonenjäger – die Legende besagt, dass der Gott Daikokuten einen heiligen Talisman an den Ast eines Baumes in seinem Garten hängte und damit einen Dämon fangen konnte. Charakteristisch für diesen Gott sind sein Lächeln, seine kurzen Beine und der Hut auf seinem Kopf. Er wird gewöhnlich mit einem Beutel voller wertvoller Gegenstände dargestellt.

Die Edition Daikokuten wird mit 61,9% Alkoholgehalt abgefüllt und hat eine Gesamtauflage von 187 Flaschen. Dieser 9 Jahre alte Whisky wurde in einem stark getorften Bourbonfass mit der Fassnummer 4664 gelagert. Destilliert in 2015 und abgefüllt in 2024.

Design

Die 7EVEN Gods of Fortune Serie entstand in Zusammenarbeit mit WARBB, einem der am schnellsten wachsenden Digital- und NFT-Designer unserer Zeit. Seine digitale Kunst kann als farbenfroh, gemischt mit Tiefe und Natur definiert werden.

Robbin Snijders, der Mann hinter WARBB, sagt:

„Als diese wunderbare Whiskymarke an mich herantrat, war ich sofort begeistert. Es ist eine Ehre, zum Gesamterlebnis des Kunden beizutragen, und für mich ist es die ultimative Möglichkeit, meine Kunst zum Leben zu erwecken. Ich möchte, dass der stolze Besitzer dieser seltenen Chichibu-Flasche in eine Welt eintaucht, die ich geschaffen habe: die Welt von WARBB.“

Chichibu x SALUD Spirits

Ichiro Akuto, Eigentümer der Chichibu Destillerie, gilt als Rockstar der japanischen Whiskyindustrie. Er ist vielleicht die einflussreichste Person in der japanischen Whiskyindustrie, da er Chichibu und die stillgelegte Destillerie seiner Familie, Hanyu, zu neuen Höhen geführt hat.

Jedes Jahr bringt Akuto zwei Einzelfassabfüllungen für Salud BV und Salud GmbH heraus. Der 7EVEN Gods of Fortune ist ein Projekt, das von der Salud Holding Group entwickelt wurde.



„Alles an diesem Projekt ist etwas Besonderes“, sagt Maurice van Vliet, CEO des Unternehmens und fügt hinzu „…Wir sind sehr stolz auf das gesamte Projekt und freuen uns schon darauf, die letzte Ausgabe 2025 auf den Markt zu bringen!“