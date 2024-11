Serge verkostet: Knockando als Duo

Heute verkostet Serge Valentin wieder eine außergewöhnlich, erst in der letzte Zeit erschienene Abfüllung. Nach Tamdhu ‘Forty Three’ am vergangenen Montag ist es heute The Knockando Cask of Distinction 1992, mit dieser Abfüllung feiert Justerini & Brooks sein 275-jähriges Bestehen (wir berichteten). Als passenden und würdigen Aperitif wählt Serge eine limitierte Knockando Destillerie-Abfüllung aus dem Jahr 2012. Seine Benotungen heute:

Abfüllung Punkte

Knockando 12 yo ‚The Manager’s Dram‘ (59%, OB, 1,200 bottles, 2012) 86 Knockando 32 yo 1992/2024 (50.7%, OB, The Director’s Cask, for Justerini & Brooks 275th Anniversary, first fill ex-Oloroso Sherry butt, cask #1023, 453 bottles) 89

Destillerie Knockando. Bildrechte bei Lars Pechmann.