Weitere Neuheiten bei Kirsch Import: Neues von Best Dram, Wilson & Morgan, The Whisky Cellar, The Old Friends & Scotch Universe

Weitere neue Abfüllungen, die demnächst im Handel erhältlich sein werden, stellt Kirsch Import heute vor. Hier alle Details zu den Abfüllungen, wie wir sie von Kirsch Import erhalten haben:

Waldfruchtkompott & warmer Rauch: Neues Duo von Best Dram

Im zehnjährigen Jubiläumsjahr seiner Marke zeigt der Whisky-Druide mit zwei neuen Abfüllungen erneut, was er von Fassmagie versteht. Seine Best Drams wählt der unabhängige Abfüller persönlich und vor Ort in Schottlands Whiskyregionen aus, füllt sie weder kühlfiltriert noch gefärbt sowie als Single Casks stets fassstark ab.

Mit dem Linkwood 2013/2024 geht ein ausgesprochen cremiger, süßer Vertreter der Speyside an den Start. Eine Dekade im First Fill Ruby Port Barrique steigerte die fruchtigen Eigenschaften des leichten Single Malts zu üppigen Noten von Schwarzkirschen und Waldfruchtkompott.



Die möglicherweise älteste noch aktive Brennerei Schottlands zeigt sich mit dem Ruadh Maor (Glenturret) 2012/2024 von ihrer getorften Seite. Im First Fill Oloroso Sherry Hogshead gereift, schmiegt sich das Single Cask mit warmem, speckigem Rauch und fruchtiger Süße an den Gaumen.

Linkwood 2013/2024 – First Fill Ruby Port Barrique

Best Dram Speyside Single Malt Scotch Whisky

10 Jahre

Dest.: 23/12/2013

Abgef.: 15/07/2024

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: First Fill Ruby Port Barrique

Fassnr.: 314635

287 Flaschen

57,4% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Ruadh Maor (Glenturret) 2012/2024 – First Fill Oloroso Sherry Hogshead – Peated

Best Dram Highland Single Malt Scotch Whisky

12 Jahre

Dest.: 03/07/2012

Abgef.: 15/07/2024

Herkunft: Schottland, Highlands

Fasstyp: First Fill Oloroso Sherry Hogshead

Fassnr.: 300

300 Flaschen

55,9% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Die Italian Connection für feine Whiskys: Unabhängige Neuheiten von Wilson & Morgan

Mit Wilson & Morgan gründete Fabio Rossi 1992 einen der wenigen nicht-schottischen unabhängigen Abfüllbetriebe. Zwischen acht und 50 Jahre lang bewahren seine handverlesenen Fässer hochwertige Destillate, die teils in Sherry-, Port- oder Marsala-Fässern veredelt werden. Stets in natürlicher Farbe und ohne Kühlfiltrierung in Edinburgh abgefüllt, ist die Wilson & Morgan Barrel Selection bei anspruchsvollen Genießern weltweit zum Synonym für ausgezeichneten Single-Malt-Geschmack geworden.

Abfüllungen der Classic Selection stammen aus von Fabio Rossi persönlich und vor Ort ausgewählten Fässern. Der Caol Ila 8 y.o. – Quercus Alba entstand aus der Vermählung von vier Bourbon-Refill-Fässern und einem Virgin Oak Cask. Das Ergebnis? Lebhafte Zitrus- und Aschenoten treffen auf Salz, intensiven Kaminrauch und Anklänge von Teer. Im großen Sherry Butt veredelt, ist der Glenlossie 2010/2024 mit der ganzen weichen Pedro-Ximénez-Qualität ausgestattet – aber ohne zu viel Zucker. Trockenfrüchte balanciert das Single Cask mit angenehmer Fruchtsäure und pfeffrigen Tanninen aus.



Dem Royal Brackla 2015/2024 gönnte man eine Vollreifung im STR Hogshead, einem besonders interaktiven Cask, das zuvor ausgehobelt, ausgebrannt und neu verkohlt wurde (STR = „scraped“ oder „shaved“, „toasted“, „recharred“). So verbinden sich malzige Röstnoten mit Heidehonig und würzigem Schwarzbrot.



Bei der Cask Strength Selection ist der Name Programm: Direkt aus dem Fass abgefüllt, behalten alle Whiskys ihre natürliche Stärke – und Identität. Nach einem 48-monatigen Finish im Sherryfass strotzt der Dailuaine 15 y.o. vor Fruchtigkeit, die sich vor dem Hintergrund von Kräutern in reifen Aprikosen, Pfirsichen, Orangen und Äpfeln ausdrückt.



Zu den Special Releases zählen herausragende, oft stark limitierte Abfüllungen. Unterstrichen wird ihr Charakter von stilvollen Verpackungen aus Holz, Stoff und Leder. Der Ben Nevis 25 y.o. reifte für 55 Monate in einem Oloroso-Fass zur Perfektion. Die Neuauflage des Wilson & Morgan-Beststellers begeistert Anspruchsvolle mit einem vollen, saftigen, fast überreifen Profil.

Caol Ila 8 y.o. – Quercus Alba

Wilson & Morgan Islay Single Malt Scotch Whisky

Classic Selection

8 Jahre

Dest.: 2016

Abgef.: 2024

Herkunft: Schottland, Islay

Fasstyp: Refill Bourbon Hogsheads, Virgin Oak Cask

Fassnr.: 306700/705/706/708

1.866 Flaschen (insgesamt)

48% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Glenlossie 2010/2024

Wilson & Morgan Speyside Single Malt Scotch Whisky

Classic Selection

Dest.: 2010

Abgef.: 2024

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: Refill Hogshead, First Fill Pedro Ximénez Sherry Butt (Finish)

Fassnr.: 10868-69

689 Flaschen (insgesamt)

46% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Royal Brackla 2015/2024 – 100 UK Proof

Wilson & Morgan Highland Single Malt Scotch Whisky

Classic Selection

Dest.: 2015

Abgef.: 2024

Herkunft: Schottland, Highlands

Fasstyp: STR Hogshead

Fassnr.: 304290

317 Flaschen (insgesamt)

57,1% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Dailuaine 15 y.o.

Wilson & Morgan Speyside Single Malt Scotch Whisky

Cask Strength Selection

15 Jahre

Dest.: 2009

Abgef.: 2024

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: Refill Hogshead, First Fill Pedro Ximénez Sherry Hogshead (Finish)

Fassnr.: 310718

277 Flaschen (insgesamt)

55,7% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Ben Nevis 25 y.o.

Wilson & Morgan Highland Single Malt Scotch Whisky

Special Release

25 Jahre

Dest.: 1998

Abgef.: 2023

Herkunft: Schottland, Highlands

Fasstyp: Refill Oloroso Sherry Butt, First Fill Oloroso Sherry Butt (Finish)

Fassnr.: 634

454 Flaschen (insgesamt)

52,4% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Glorreiche Sieben: The Whisky Cellar mit Single-Grain-Senior & Likörweinfässern

Zu den Personen, für die Whisky das Elixier des Lebens ist, gehört Keith Bonnington. Mit Sitz in Edinburgh bringt er unter dem Firmennamen The Whisky Cellar feinste Whiskys in die Flasche. Eine erfahrene Gruppe von Verkostungsprofis unterstützt ihn dabei. Dass das geballte Können und die feinen Gaumen sich auszahlen, beweisen die neuesten sieben Abfüllungen mit teils eleganten Schlussreifungen.

Letzteres gilt insbesondere für die Reihe Pintail, mit der sich der Abfüller auf nicht-schottische sowie ausgefallene, in Weinfässern gefinishte schottische Whiskys spezialisiert hat. Der Pintail Indiana Rye Whiskey 6 y.o. verdankt Noten karamellisierter Pekannüsse und Aprikosen einem Oloroso-Finale. Im Marsala Cask veredelt, zeigt sich der Pintail Blair Athol 12 y.o. fruchtig-reif und pfeffrig, während der Pintail Teaninich 15 y.o. nach Aufenthalt im französischen Likörweinfass Minztee und exotische Früchte balanciert.



Auch drei Single Casks aus der Speyside kamen in den Genuss der Likörfassreifung. Der von Orangenmarmelade und Zigarrenbox geprägte Glenrothes 11 y.o. reifte vollständig im Oloroso Cask, der dunkelfruchtige, schokoladige Craigellachie 12 y.o. sowie der würzig-fruchtige Strathmill 15 y.o. wurden darin veredelt.



Senior der Runde ist der Single Grain Scotch Whisky Girvan 34 y.o. 1989 in ein Refill Bourbon Hogshead gefüllt, entfaltet er ein komplexes Panorama von süßen Birnen, Kokos, tropischen Früchten und Eichenwürze.

Pintail Indiana Rye Whiskey 6 y.o.

The Whisky Cellar

6 Jahre

Herkunft: USA

Fasstyp: American Oak Barrel, Oloroso Sherry Octave Casks (Finish)

Fassnr.: 2032 & 2033

186 Flaschen (insgesamt)

47,5% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Pintail Blair Athol 12 y.o.

The Whisky Cellar Highland Single Malt Scotch Whisky

12 Jahre

Herkunft: Schottland, Highlands

Fasstyp: Bourbon Casks, Marsala Cask (Finish)

Fassnr.: 4011

272 Flaschen (insgesamt)

46,9% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Pintail Teaninich 15 y.o.

The Whisky Cellar Highland Single Malt Scotch Whisky

15 Jahre

Herkunft: Schottland, HIghlands

Fasstyp: Refill Bourbon Hogshead, Muscat de Rivesaltes Wine Cask (Finish)

Fassnr: 4016

176 Flaschen (insgesamt)

52,7% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Glenrothes 11 y.o.

The Whisky Cellar Speyside Single Malt Scotch Whisky

Private Cellars Selection

11 Jahre

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: Oloroso Sherry Cask

Fassnr.: 6364

326 Flaschen (insgesamt)

57,5% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Craigellachie 12 y.o.

The Whisky Cellar Speyside Single Malt Scotch Whisky

Private Cellars Selection

12 Jahre

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: Oloroso Sherry Octave (Finish)

Fassnr.: 40/41

206 Flaschen (insgesamt)

55,1% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Strathmill 15 y.o.

The Whisky Cellar Speyside Single Malt Scotch Whisky

Private Cellars Selection

15 Jahre

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: Oloroso Sherry Cask (Finish)

Fassnr: 3076

283 Flaschen (insgesamt)

56,9% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Girvan 34 y.o.

The Whisky Cellar Lowland Single Grain Scotch Whisky

Private Cellars Selection

34 Jahre

Herkunft: Schottland, Lowlands

Fasstyp: Refill Bourbon Hogshead

Fassnummer: 167850

209 Flaschen (insgesamt)

48,2% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

11, 13 und 25 Jahre alte Schmuckstücke: The Old Friends & Scotch Universe vom Whisky-Druiden

Whisky-Druide Michel Reick bereichert mit drei neuen Abfüllungen seiner Marken The Old Friends und Scotch Universe das Genussangebot für anspruchsvolle Gaumen. Seine stets unabhängig abgefüllten, naturgemäß limitierten Single Casks in Fassstärke reifen in besonders hochwertigen, sorgfältig ausgewählten und zum Teil außergewöhnlichen Edelfässern.

The Old Friends, Michel Reicks Serie zum Verschenken, wächst heute um den Blair Athol 2012/2024. Sowohl im Geruch als auch im Geschmack erinnert er an Kuchen(-Teig) und bringt fruchtige Noten hervor, bevor er fein würzig ausklingt. Eine Freude macht Whisky-Fans auch der Auchroisk 2011/2024. Sein First Fill Oloroso Sherry Barrique bescherte dem Speysider eine enorme Fruchtigkeit in der Nase, einen kräftigen Antritt am Gaumen mit feiner Nussigkeit und Süße, die mittellang ausklingen.

Mit dem Gravity I1 von Scotch Universe hebt der Druide in Grain-Sphären ab. Nach 25 Jahren im First Fill Bourbon Hogshead sendet der Highlander von üppiger Vanille und Banane geprägte Signale.

Blair Athol 2012/2024

The Old Friends Highland Single Malt Scotch Whisky

11 Jahre

Dest.: 11/2012

Abgef.: 09/2024

Herkunft: Schottland, Highlands

Fasstyp: First Fill Bourbon Hogshead

Fassnr.: 12232

307 Flaschen

51,2% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Auchroisk 2011/2024

The Old Friends Speyside Single Malt Scotch Whisky

13 Jahre

Dest.: 06/2011

Abgef.: 08/2024

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: First Fill Oloroso Sherry Barrique

Fassnr.: 22074037

339 Flaschen

55,1% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Gravity I1

Scotch Universe Highland Single Grain Scotch Whisky

25 Jahre

Dest.: 1999

Abgef.: 2024

Herkunft: Schottland, Highlands

Fasstyp: First Fill Bourbon Hogshead

244 Flaschen

51,3% Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert