The 15 ergänzt Portfolio von The Glenrothes

Recht verhalten kommuniziert The Glenrothes die Änderung ihres Single Malt Portfolios. Was sich mit Glenrothes The 25 und Glenrothes The 32 bereits andeutete, findet bei den weiteren Abfüllungen der Core Range eine Fortsetzung. Diese ergänzen noch Glenrothes The 18 und Glenrothes The 15. Die weiterhin verwendeten bauchigen Flaschen erscheinen jetzt in einer farbigen, vermutlich aufklappbaren Überverpackung in Zylinderform, wobei jeder Abfüllung eine eigene Farbe zugewiesen ist.

Wie Whisky magazine schreibt, reifte Glenrothes The 15 vollständig in Sherryfässern aus europäischer Eiche, was der Destillerie zufolge zu einem Geschmacksprofil von „hellen, süßen Gewürzen“ führt. Die Eichenfässer von Glenrothes werden in Spanien nach Maß gefertigt und dort vorbelegt. Glenrothes The 15 (43 % Vol.) wird bei Glenrothes und ausgewählten Einzelhändlern zum empfohlenen Verkaufspreis von £100 erhältlich sein, was in etwa 100 € wären.