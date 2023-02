The Glenrothes stellt 42 Jahre alten Single Malt vor

Bereits im vergangenen Oktober kündigte sich diese Abfüllung an, heute nun stellt die Speyside-Brennerei The Glenrothes ihren 42 Jahre alten Single Malt Whisky vor. Gereift in einem sherry-seasoned Cask, sind 1134 formschöne Flaschen (bis jetzt ist nur das Aussehen des Flaschenhalses bekannt) des Glenrothes The 42 verfügbar. Laut Label aus der us-amerikanischen TTB-Datenbank ist der Whisky mit 43 % Vol. abgefüllt.

Die Tasting Notes auf dem Label versprechen Noten von Orangenschale, gezuckerte Mandeln und Koriandersamen. Alasdair Anderson, Distillery Manager bei The Glenrothes:

A true moment in time that celebrates generations of excellence, honors patience and evokes the vitality of our home.

Eine Angabe zum Verkaufspreis konnten wir nicht finden. Wer eine der 1134 verfügbaren Flaschen erwerben möchte, kann sich für einen Kauf auf der Website der Brennerei registrieren. Sobald die Abfüllung in Ihrer Näher verfügbar ist, wird The Glenrothes Sie mit weiteren Informationen kontaktieren, wie die Brennerei schreibt.