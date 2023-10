Neu: Glenrothes 25yo

Die Speyside-Brennerei Glenrothes hat zwar bereits 25 Jahre alte Whiskys veröffentlicht, aber der neue Glenrothes 25yo ist tatsächlich neu – und zwar auch, was seine Komposition betrifft.

Der Glenrothes 25yo hat einen hohen Anteil an Whisky, der aus first fill seasoned Sherryfässern stammt, insgesamt wurden sowohl amerikanische als auch europäische Eichenfässer verwendet. Er ist mit 43% vol. Alkoholstärke abgefüllt und ohne Farbstoff abgefüllt. Er wird wohl etwas über 700 Euro kosten.

Der Glenrothes 25yo ist in einer vollständig recycelbaren Überverpackung in Zylinderform verpackt, der sich aufklappen lässt und die darin enthaltene Flasche zum Vorschein bringt. Die Außenseite aus Kupfer ist mit den Umrissen des Glenrothes Distillery Estate geprägt und zeigt innen eine grüne Farbe wie Grünspan – was die Transformation von Kupfer über den Lauf der Zeit symbolisieren soll.

Die Tasting Notes des neuen Glenrothes 25yo im Original lauten wie folgt:

Nose: Ripe peaches, liquid caramel and zesty orange peel. An aroma rich with nutty sweetness and marzipan, complemented by gentle, fragrant notes of cedar wood, coriander seed and just a hint of jasmine.

Palate: Creamy vanilla, ripe stone fruit and orange oil, infused with toasted almonds, Swiss milk chocolate, delicate oak notes and a lingering sweet spice.

Finish: Rich and sweet with a silky nuttiness and persisting fragrance.