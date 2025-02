Neu: Akkeshi Single Malt Claude X Salud Friendship Cask ab März in Österreich

Salud Spirits bringt in Zusammenarbeit mit Claude Whisky eine limitierte Sonderedition, die ab März in Österreich im Handel zu finden ist: den Akkeshi Single Malt Claude X Salud Friendship Cask. Diese limitierte Sonderausgabe aus der Akkeshi Distillery im Norden Hokkaidos stammt aus einem Sherryfass und wurde mit 58% vol. Alkoholgehalt abgefüllt.

Näheres zum Bottling und die offiziellen Tasting Notes können Sie in der untenstehenden Presseaussendung nachlesen:

AKKESHI SINGLE MALT CLAUDE X SALUD FRIENDSHIP CASK

Wien, 21. 02. 2025 – Zur Feier der langjährigen Partnerschaft zwischen SALUD SPIRITS, dem offiziellen Distributor von Akkeshi in Österreich und den Niederlanden, und CLAUDE WHISKY, dem größten Distributor von Akkeshi in Japan, präsentieren wir mit Stolz das „Claude x Salud Friendship Cask“ – eine exklusive Abfüllung, die Tradition und Handwerkskunst vereint.

Ab März auch bei uns in Österreich erhältlich! Ein Meilenstein japanischer Whisky-Kunst

Venture Whiskey Ltd, Eigentümer der Chichibu Distillery, feiert in diesem Jahr sein 20-jähriges Bestehen. Der Erfolg von Ichiro’s Malt hat wesentlich dazu beigetragen, dass handwerklich hergestellter japanischer Whisky weltweit Anerkennung findet – doch der Markt wird zunehmend von Fälschungen überschwemmt.

Die Akkeshi Distillery im Norden Hokkaidos hat von Anfang an auf Authentizität und Qualität gesetzt. In enger Zusammenarbeit mit Chichibu und unter der persönlichen Leitung von Ichiro Akuto entwickelte sich Akkeshi zu einer der angesehensten Destillerien Japans. Die Einführung der traditionellen schottischen Forsyth-Brennblasen hob die Produktion auf ein neues Niveau und verankerte Akkeshi fest in der Welt der Spitzenwhiskys.

Ein einzigartiger Whisky als Symbol der Freundschaft

Das Claude x Salud Friendship Cask ist eine Hommage an die starke Verbindung zwischen Salud Spirits und Claude Whisky. Der torfhaltige Single Malt reifte in ausgewählten Sherryfässern und besticht durch seine harmonische Balance aus rauchigen, fruchtigen und würzigen Noten.

Auch das Design der Flasche ist eine gemeinsame Kreation: Das Etikett vereint die Corporate Identity von Salud Spirits auf der Oberseite mit einer stilisierten Darstellung der Steinmauer des Claude Whisky Shops in Japan auf der Unterseite – ein Symbol für die enge Verbundenheit der beiden Unternehmen.

Whisky-Profil

Art: Single Malt

Single Malt Alkoholgehalt: 58 %

58 % Fass: Sherry

Verkostungsnotizen

Nase: Cremige Vanillewaffeln, reife Zitrusfrüchte und dunkle Schokolade verbinden sich mit einer feinen salzigen Meeresbrise.

Gaumen: Ein erfrischendes Zusammenspiel von Süße und Säure – saftige Orangen, gelbe und grüne Zitrusfrüchte entfalten sich in einem lebendigen, komplexen Aromen.

Abgang: Lang und intensiv, mit Noten von frisch gemahlenem Pfeffer, salziger Sojasauce, bitterem Kakao und einer feinen Säure, die für einen außergewöhnlichen Nachklang sorgt.

Exklusive Veröffentlichung

Das Claude x Salud Friendship Cask ist eine limitierte Sonderedition und wird in Kürze erhältlich sein. Diese außergewöhnliche Abfüllung verkörpert nicht nur exzellente Handwerkskunst, sondern auch die enge Verbundenheit zweier Unternehmen, die sich der Perfektion japanischen Whiskys verschrieben haben.