PURE.WHISKY.: Nachhaltigkeit neu definiert – neuer unabhängiger Whisky-Abfüller stellt sich vor

Mit Ines Zager und ihrer Marke PURE.WHISKY. hat die Szene der deutschen unabhängigen Abfüller interessanten Zuwachs bekommen. Zager, die ihr Unternehmen mit einer Förderung von OurWhiskyFoundation (ihr Mentor dabei: CompassBox) gegründet hat, setzt dabei auf Nachhaltigkeit und hohe Qualität – letztere konnte man bei diversen Messen bereits verkosten. Die nächste Gelegenheit dazu bietet sich auf der Tarona von 7. bis 9. März.

Drei Abfüllungen sind bisher erschienen (und zum Teil ausverkauft), weitere sind in der nächsten Zeit zu erwarten, darüber werden wir natürlich ebenfalls berichten.

Hier aber nun eine Vorstellung von PURE.WHISKY., die wir von Ines Zager erhalten haben

PURE.WHISKY.: Nachhaltigkeit neu definiert – neuer unabhängiger Whisky-Abfüller setzt Maßstäbe

Wathlingen, 21. Februar 2025 – Seit letztem Jahr bringt PURE.WHISKY. als unabhängiger Abfüller hochwertige Single Cask Abfüllungen auf den Markt und setzt dabei konsequent auf Nachhaltigkeit. Die Gründerin Ines Zager – selbst leidenschaftliche Whiskysammlerin – hat es sich zum Ziel gesetzt, dass „pure“ Whiskyvergnügen wieder in den Vordergrund zu stellen. Jede Abfüllung steht für Transparenz, Qualität und einen verantwortungsvollen Umgang mit Ressourcen.

Gefördert und unterstützt wurde sie dabei als Frau im Whisky im letzten Jahr von der OurWhiskyFoundation mit CompassBox als Mentor.

Exklusive Abfüllungen mit nachhaltigem Anspruch

PURE.WHISKY. wählt Einzelfässer von Brennereinen aus, die bereits auf einem guten Weg Richtung Nachhaltigkeit sind, welche dann ohne Kühlfiltration und ohne Farbstoffe abgefüllt werden. Schwerpunkt bei der Fassauswahl liegt dabei weniger auf exotischen Finishes als auf Spirits, die den Grundcharakter der jeweiligen Brennerei in den Vordergrund stellen.

Das Unternehmen setzt auf umweltverträgliche Produktion, CO2-einsparende Transportwege und partnerschaftliche Zusammenarbeit mit Brennereien und Fassmaklern, die ökologisch verantwortungsvoll handeln. Bei der Bewertung der Nachhaltigkeit von Brennereien, Prozessen und Materialien kommt der Gründerin Ihre fast 20-jährige Erfahrung als Konzernjuristen mit Schwerpunkt Umwelt und Energiewirtschaftsrecht und damit auch ihre Kenntnisse im Bereich der Nachhaltigkeits- und Umweltzertifizierung zugute.

Jede Flasche ist ein Unikat. Abgefüllt wird in eine 100% recycelte Flasche, der man ihre vorherigen Leben in schönster Weise ansieht. Der Stopper besteht aus einem einzelnem unbehandelten Stück Kork, geschnitten in örtlichen Wäldern von einem spanischen Familienunternehmen in 5. Generation. Der Kapselverschluss ist aus 100% abbaubaren Biopolymer. Das Etikett der ersten Abfüllungen wird mit biologisch abbaubarer Tinte handgestempelt auf recycelten Saatenpapier. Der verwendete Kleber ist ebenfalls biologisch abbaubar.

Nicht zuletzt legt die Gründerin Wert auf eine ungewöhnliche und hochwertige Optik und Haptik der Flaschen und Etiketten Wert. Entgegen den vorherrschenden günstigen Standardflaschen und oft KI-generierten einfachen Etiketten heben sich Flaschen und Etiketten in Form, Haptik und Materialen ab. Mit einem Designteam wird kontinuierlich an einem ungewöhnlichen, nachhaltigen Look gearbeitet werden.

Ein Blick in die Zukunft

Die ersten drei Abfüllungen von PURE.WHISKY. sind ausschließlich im Onlineshop erhältlich bzw. z.T. bereits ausverkauft. Spätestens für das 2. Quartal sind weitere Abfüllungen geplant. Nachdem der Fokus bisher auf Scotch Whisky lag, werden mittelfristig auch Worldwhiskies erhältlich sein. Langfristig arbeitet PURE.WHISKY. daran, vollständig CO2-neutral zu werden – durch Kompensation und innovative Ansätze zur Emissionsreduzierung. Zudem sollen eigene Fassreifungen mit klimafreundlichen Produktionsweisen entwickelt werden.

Weitere Informationen und Updates zu den Abfüllungen finden Sie unter: www.pure-whisky.com

PURE.WHISKY. bietet zudem Tastings in Person oder online an. Anfragen bitte per Email an info@pure-whisky.com

Über PURE.WHISkY.

PURE.WHISKY. ist ein unabhängiger deutscher Abfüller, gegründet von Ines Zager. Das Unternehmen steht für exklusive, pure, nachhaltige Whiskyabfüllungen. Nachhaltigkeit bildet die Basis der Unternehmensphilosophie – von der Auswahl der Fässer bis hin zu umweltfreundlichen Materialien und der aktiven Reduzierung des CO2-Fußabdrucks.