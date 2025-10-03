Die unabhängige Abfüllerin Ines Zager ist vielen Messebesuchern keine Unbekannte. Ihre PURE.WHISKY. Bottlings, die von ihr entsprechend der eigenen Firmenphilosophie nach nachaltigen Kriterien ausgesucht werden, sind selten, weil mit Bedacht gewählt.

Ihr neuester Whisky ist jetzt ein getorfter Tomatin mit dem schönen Alter von 16 Jahren, gereift in einem Ex-Bourbon-Fass. 201 Flaschen von ihm gibt es, er ist nur im Onlineshop von PURE.WHISKY.: erhältlich – und natürlich auch auf den Messen, die Ines Zager mit ihrem Stand besucht.

Hier die Infos zum Peated Tomatin 16 Jahre:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

PURE.WHISKY.: Neue Abfüllung – Peated Tomatin 16 Jahre jetzt erhältlich!

Wathlingen, 02. Oktober 2025 – PURE.WHISKY., der unabhängige deutsche Abfüller für hochwertige, nachhaltige Single Cask Whiskys, präsentiert seine neueste Abfüllung: Tomatin, 16 Jahre (2008/2025), Peated Expression matured in a Bourbon Barrel, 53,2 % vol.. Mit nur 201 Flaschen ist dieser Single Malt streng limitiert. Diese ist ausschließlich im Onlineshop erhältlich.

Seit 2024 verfolgt Gründerin Ines Zager die Mission, „pure“ Whisky-Erlebnisse in den Vordergrund zu stellen. Jede Abfüllung steht für Transparenz, Qualität und Nachhaltigkeit – von der Auswahl der Fässer bis zur Flaschen- und Etikettengestaltung.

Nachhaltigkeit als Unternehmensphilosophie

PURE.WHISKY. setzt bewusst auf ökologisch verantwortungsvolle Partner, kurze Transportwege und ressourcenschonende Materialien wie u.a.:

100 % recycelte Glasflaschen mit einzigartiger Haptik

mit einzigartiger Haptik Naturkork aus nachhaltiger Forstwirtschaft bzw. ressourcenschonendes Korkgranulat-Aktivkohlegemisch

aus nachhaltiger Forstwirtschaft bzw. ressourcenschonendes Korkgranulat-Aktivkohlegemisch Biopolymer-Verschlusskapseln (biologisch abbaubar)

(biologisch abbaubar) Saatenpapier-Etiketten mit handgestempeltem Druck

Zagers Fachwissen als Juristin im Umwelt- und Energierecht sowie Nachhaltigkeitszertifizierung fließt direkt in die Bewertung der Nachhaltigkeit der ausgewählten Brennereien ein.

Tomatin – Pionier für Nachhaltigkeit in Schottland

Die Tomatin Distillery in den schottischen Highlands gilt als Vorreiterin für nachhaltige Whiskyproduktion:

80 % erneuerbare Energie dank Biomasse-Heizkessel

dank Biomasse-Heizkessel Halbierter Wasserverbrauch durch moderne Ventiltechnik

durch moderne Ventiltechnik Kreislaufwirtschaft : Nebenprodukte werden in Biogasanlagen verwertet

: Nebenprodukte werden in Biogasanlagen verwertet Sustainable Distillery of the Year 2023

Diese Werte passen perfekt zur Philosophie von PURE.WHISKY.

Verkostungsnotizen

Der Whisky zeigt die leichte, fruchtige und elegante Hausstil-Signatur von Tomatin, verstärkt durch die lange Reifung im Bourbonfass. Sehr ausbalanciert zwischen Süße, Frucht und Eiche, ohne Sherry-Schwere – ein klassischer, „purer“ Highland-Malt.

Nose: Fruchtig-hell mit reifer Birne und säuerlicher Stachelbeere, Vanille, Honig und sehr zartem Feuerholzrauch, leichte florale Noten, dazu etwas Kokosnuss und frisches Holz sowie Zitrusfrische

Taste: Cremig und weich, tropische Früchte und reife Birne, Shortbread-Süße mit einem Hauch von Mandel, feine pfeffrige Würze, dezenter Rauch Cremig und weich, mit süßem Vanillepudding und Karamell

Finish: Mittellang bis lang, süße Eiche, Vanille, Kokos und fruchtige Frische

Eckdaten der Abfüllung

Bottler: PURE.WHISKY. (Wathlingen, Deutschland)

PURE.WHISKY. (Wathlingen, Deutschland) Distillery: Tomatin (Highlands, Schottland)

Tomatin (Highlands, Schottland) Alter: 16 Jahre (2008–2025)

16 Jahre (2008–2025) Cask: Peated Expression, Bourbon Barrel

Peated Expression, Bourbon Barrel Stärke: 53,2 % vol.

53,2 % vol. Flaschenanzahl: 201

201 Single Malt Scotch Whisky | Non-chill filtered | Natural Colour

Zukunftsausblick

Die ersten Abfüllungen von PURE.WHISKY. sind bereits im Onlineshop erhältlich – weitere Releases, darunter auch internationale World Whiskies, sind für 2025 geplant. Langfristig arbeitet das Unternehmen an einer vollständig CO₂-neutralen Produktion.

Kontakt & weitere Infos

Web: www.pure-whisky.com

E-Mail (Tastings & Anfragen): info@pure-whisky.com

Über PURE.WHISKY.

PURE.WHISKY. wurde 2014 von Ines Zager gegründet. Das Unternehmen steht für exklusive, nachhaltige und transparente Whiskyabfüllungen, die sowohl Sammler:innen als auch Genießer:innen ansprechen.