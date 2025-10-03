Freitag, 03. Oktober 2025, 12:59:54
HighlandsVerkostungsnotiz

Serge verkostet: Glenmorangie und Westport

Der teaspooned Glenmorangie von Decadent Drams ist heute der klare "Sieger" in der Verkostung bei Serge Valentin

Einen relativ neuen Glenmorangie und einen teaspooned Glenmorangie unter dem Handelsnamen Westport verkostet Serge Valentin in seiner Session von heute. Der unabhängig abgefüllte Westport trägt ein Alter von 21 Jahren und kann sich punktemäßig vom alterslosen „A Tale of Spices“ doch deutlich absetzen.

In unserer Tabelle sieht das so aus:

AbfüllungPunkte

Glenmorangie ‘A Tale of Spices’ (46%, OB, 2025)81
Westport 21 yo 2003/2024 (51.8%, Decadent Drams, 217 bottles) 87

