Serge verkostet: Glenmorangie und Westport

Einen relativ neuen Glenmorangie und einen teaspooned Glenmorangie unter dem Handelsnamen Westport verkostet Serge Valentin in seiner Session von heute. Der unabhängig abgefüllte Westport trägt ein Alter von 21 Jahren und kann sich punktemäßig vom alterslosen „A Tale of Spices“ doch deutlich absetzen.

