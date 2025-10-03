N10Bourbons.com bringt Pursuit Spirits Bourbon & Rye Whiskey ab heute nach Deutschland

Wenn es darum geht, amerikanischen Whiskey abseits des Mainstreams kennenzulernen, dann ist der Importeur N10Bourbons.com wohl eine der ersten Adressen im deutschen Sprachraum.

Nun hat man Pursuit Spirits aus Louisville, Kentucky, ins Programm aufgenommen und stellt vier der Abfüllungen exklusiv heute am Freitag, dem 03.10.2025, und am Samstag, dem 04.10.2025, bei den Whisky & Genuss Tagen in Dresden vor, wo sie auch verkostet und erworben werden können.

Für Sie hier schon einmal vorab die gesammelten Infos zum Bottler und den einzelnen Whiskeys:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

N10Bourbons.com bringt Pursuit Spirits Bourbon & Rye Whiskey ab dem 03. Oktober nach Deutschland

Ryan Cecil und Kenny Coleman sind die Eigentümer von Pursuit Spirits und die Gründer von BOURBON PURSUIT, dem Marktführer und selbsternannten „offiziellen Podcast für Bourbon“.

Ryan und Kenny haben durch jahrelange Interviews und offene Gespräche mit Branchenexperten alles über das Whiskey-Geschäft gelernt. Diese einzigartige Gelegenheit veranlasste sie dazu, sich auf die Suche nach den bestmöglichen Aromen zu begeben.

Pursuit Spirits hat nicht den einfachen oder konventionellen Weg eingeschlagen, sondern verfolgt einen modernen Ansatz, indem es mit mehreren preisgekrönten Brennereien zusammenarbeitet, um Meister der nächsten Evolutionsstufe im Bereich der amerikanischen Whiskey-Blends zu werden.

Viele Unternehmen beziehen ihre Whiskys von denselben üblichen Lieferanten oder verwenden mehrere Mashbills aus einer einzigen Brennerei. Selbst traditionsreiche Brennereien haben nur drei Mashbills, aus denen 30 verschiedene Marken hergestellt werden. Pursuit Spirits suchte nach den besten Whiskys, unabhängig vom Standort, und legte den Schwerpunkt auf die Entwicklung von Produkten, die mit den renommiertesten und begehrtesten Flaschen auf dem Markt konkurrieren können. Pursuit Spirits arbeitet mit vier Brennereien in mehreren Bundesstaaten zusammen, um sechs spezifische Mashbills mit individuell angepassten Fass-„Char-Levels“ zu kreieren. Die Fässer reifen in ihrer jeweiligen Brennerei, um das Terroir zu bewahren, werden dann von Hand ausgewählt und versandt, bevor sie zusammengeführt werden. Es ist ein Prozess, der geschicktes Blending erfordert, um ein Produkt zu schaffen, das sich von allen anderen auf dem Markt unterscheidet.

Zum ersten Mal gibt es einen koordinierten Verkaufsstart innerhalb der EU am 3. Oktober mit den folgenden vier Pursuit United Bourbons und Rye Whiskeys.

Pursuit United Bourbon Triple Mash Bourbon – A Blend of Straight Bourbon Whiskeys mit 44% für 52,90€ UVP

Dieser „Four Grain“ Bourbon ist eine gekonnte Kombination aus Bourbons mit Roggen sowie Weizen im Mashbill, die nun einen außergewöhnlichen Whiskey ergeben. Die besten Eigenschaften verschiedener Bourbons werden vereint, unabhängig von Mashbill, Brennerei und Standort, um ein einzigartiges Geschmacksprofil zu entwickeln.

Keine Altersangabe, aber eine Kombination aus 4 bis 7 Jahren Bourbons aus Kentucky, Tennessee & New York.

Bardstown Bourbon Co: 78% Mais, 10% Roggen, 12% Malted Barley

TN Distilling Partner: 80% Mais, 10% Roggen, 10% Malted Barley

Finger Lakes Distilling: 70% Mais, 20% Weizen, 10% Malted Barley

Pursuit United Double Oaked Bourbon – A Blend of Straight Bourbon Whiskeys Low Rye & Wheated Bourbons“ mit 54% für 79,90 UVP

„Reichhaltig“ und „nostalgisch“ beschreiben diesen Bourbon nur ansatzweise Unser „Double Oaked Bourbon“ wird verfeinert in speziell angefertigten, 36 Monate lang gelagerten französischen Eiche mit mittlerer Toasting. Diese zusätzliche Reifungszeit sorgt für intensive Butterscotch-Noten, eine tief bernsteinfarbene Tönung und ein samtiges Mundgefühl.

Keine Altersangabe, aber eine Kombination aus 4 bis 7 Jahren Bourbons aus Kentucky, Tennessee & New York.

Bardstown Bourbon Co: 78% Mais, 10% Roggen, 12% gemälzte Gerste

TN Distilling Partner: 80% Mais, 10% Roggen, 10% gemälzte Gerste

Finger Lakes Distilling: 70% Mais, 20% Weizen, 10% gemälzte Gerste

Pursuit United Rye Triple Mash Rye – A Blend of Straight Rye Whiskeys mit 44% für 52,90€ UVP



Dieser Abfüllung vereint drei Roggenwhiskeys aus zwei Bundesstaaten, die für ihre Tradition in der Roggenproduktion bekannt sind. Im Gegensatz zu den meisten Roggenwhiskeys, die sich durch eine kräftige Würze auszeichnen, ist unser Whiskey dank einer Mais-lastigen Maische süßer. Er sorgt für ein unvergleichliches Geschmackserlebnis mit reichhaltigen und milden Aromen.

Keine Altersangabe, aber eine Kombination aus 4 bis 7 Jahren Ryes aus Kentucky & Maryland.

Bardstown Bourbon Co: 95% Roggen, 5% gemälzte Gerste

Sagamore Spirit: 52% Roggen, 43% Mais, 5% gemälzte Gerste

Sagamore Spirit: 95% Roggen, 5% gemälzte Gerste

Pursuit United Double Oaked Rye – A Blend of Straight Rye Whiskeys mit 54% für 79,90 UVP

Ein Whiskey, der weit über sein Alter hinaus weise ist. Dieser fachmännisch kombinierte Roggenwhiskey durchläuft eine zweite Reifung mit leicht gerösteter und stark ausgebrannter französischer Eiche. Das Ergebnis ist ein reichhaltiger, mahagonifarbener Whiskey mit einem vollmundigen Geschmack, dessen Eichenprofil mit Whiskeys konkurrieren kann, die dreimal so alt sind wie er.

Keine Altersangabe, aber eine Kombination aus 4 bis 7 Jahren Ryes aus Kentucky & Maryland.

Bardstown Bourbon Co: 95% Roggen, 5% gemälzte Gerste

Sagamore Spirit: 52% Roggen, 43% Mais, 5% gemälzte Gerste

Sagamore Spirit: 95% Roggen, 5% gemälzte Gerste

Alle Whiskeys von Pursuit Spirits können am Freitag, dem 03.10.2025, und am Samstag, dem 04.10.2025, auf den Whisky & Genuss Tagen in Dresden verkostet und erworben werden.