„The Story Of“, das ist die neue American Whiskey Marke, die N10Bourbons nach Deutschland bringt!

Ihre ersten beiden Abfüllungen, die zu uns kommen, sind „The Story of Bourbon Toasted Barrel“ und „The Story of Full Proof Bourbon Toasted Barrel“. In ihrer Presseausssendung stellt N10Bourbons diese näher vor. Und erklärt auch das Konzept und die Idee hinter „The Story Of“:

N10Bourbons hat mit „The Story Of“ eine neue amerikanische Whiskeymarke für Deutschland im Angebot.

„The Story of Bourbon Toasted Barrel“

mit 42 % Vol. für 47,90 € UVP

Dieser charakteristische Bourbon wurde für den Genuss entwickelt und eignet sich perfekt pur, auf Eis oder als Basis für deinen Lieblingscocktail. Er verfügt über ein überraschend weiches Aroma, das zu einem geschmeidigen und milden Geschmacksprofil mit Noten von gebranntem Karamell, reifen Steinfrüchten sowie einem Hauch von Vanille und warmen Backgewürzen führt. „The Story of Bourbon“ ist zwar für den normalen Genuss gedacht, aber alles andere als durchschnittlich.

„The Story of Full Proof Bourbon Toasted Barrel“

mit 50 % Vol. (non-chill-filtered) für 65,90 € UVP

The Story Of Full Proof Bourbon bietet Aromen von getrockneten Steinfrüchten, dunklem Zucker, Backgewürzen und einem Hauch von Minze und schwarzem Pfeffer. Dieser Full Proof wird nicht kühlgefiltert und umhüllt die Zunge mit einem reichen Karamellgeschmack, getrockneten Aprikosen und einem Hauch von Backgewürzen. Der Abgang ist lang, mit subtilen Noten von gebrannten Orangen und Fudge, die sich neben den anfänglichen Aromen entfalten. Er eignet sich perfekt zum Genießen oder zum Teilen mit Freunden.

Es handelt sich um einen 5 Jahre und 6 Monate alten Kentucky Straight Bourbon mit 75 % Mais, 15 % Roggen und 10 % gemälzter Gerste.

Die Fassdauben wurden 24 Monate lang luftgetrocknet, dann langsam getoastet und schließlich auf Char #3 ausgebrannt. Die Fässer wurden mit einem sehr niedrigen Barrel Entry Proof von nur 50 Volumenprozent mit Bourbon New Make befüllt. Die Kelvin-Bourbon-Fässer reiften in der Mitte und im unteren Bereich des Lagers in Bardstown, Kentucky. Als die Fässer nach 5,5 Jahren geleert wurden, betrug der Alkoholgehalt etwas mehr als 53 % vol.

Das Flaschendesign ist im Stil der Appalachen-Volkskunst gehalten, da die Appalachen eine wichtige Rolle auf der Reise der US-Siedler und bei der Entstehung von Kentucky gespielt haben.

The Story Of „The Story Of“

Die Gründer von „The Story Of“ können gemeinsam auf fast 50 Jahre Erfahrung in der Getränkeindustrie zurückblicken. Sie haben in allen Bereichen gearbeitet: Vertrieb, Marketing, Import, Export, Distribution, Barbetrieb und sogar beim Aufräumen nach Partys.

Nach jahrelanger Zusammenarbeit mit großen amerikanischen Whiskey-Marken wurden sie inspiriert, dem Buch des Bourbons ihr eigenes Kapitel hinzuzufügen. Sie sind schon immer begeistert davon gewesen, einzelne Fässer oder Batches von hochwertigen, interessanten Bourbons und Ryes zu entdecken, die in Großbritannien und Europa (und darüber hinaus) nicht erhältlich sind. Sie hoffen, dass alle zustimmen, dass sie etwas Besonderes gefunden haben, und dass sie diese Abfüllungen zum fairsten Preis anbieten. Das war von Anfang an ihr Ziel und das ist es, was sie antreibt.

Sie suchen nach Fässern mit unglaublichen Whiskeys, die ihrer Meinung nach geteilt werden müssen. Doch dieser Prozess machte auch ihre erste Herausforderung deutlich: „Wie kann man einen konsistenten Geschmack erzielen?” Schnell wurde aus dieser Frage: „Warum sollte man einen konsistenten Geschmack erzielen wollen?” Genauso wie jedes Whiskeyfass seine eigenen einzigartigen Aromen und Geschmacksnoten hat, warum sollte dann nicht auch jede Abfüllung von „The Story of Bourbon“ einzigartig sein?

Sie vermählen ihre Bourbons und Ryes in Mengen, die die meisten Hersteller als „Mikrochargen“ bezeichnen würden – oft nur sechs oder sieben Fässer auf einmal. Sie haben ein Zielgeschmacksprofil, das sie anstreben, doch jeder Batch hat ihre eigenen Unterschiede. Mal sind es ein wenig mehr Trockenfrüchte, dann wieder ein wenig mehr Gewürze und vielleicht ein Hauch mehr gebrannte Karamellsüße. Eine Sache, die sich jedoch nicht ändern wird, ist die Qualität.

Mehr Informationen auf Englisch bei – https://thestoryofbourbon.com/