Nur noch diese Woche: Gewinnen Sie 3x den Sagamore Spirit Signature Rye – den spannenden Rye Whiskey aus den USA!

Der Sagamore Spirit Signature Rye – doppelt besonders

Die Sagamore Spirit Distillery ist in einem Vorort von Baltimore, Port Covington, in Maryland beheimatet und produziert dort seit 2017 außergewöhnlichen Whiskey. So außergewöhnlich, dass man in dieser kurzen Zeit bereits viele Preise gewinnen konnte.

Das Besondere am Sagamore Spirit Signature Rye ist die Verwendung von zwei unterschiedlichen Straigh Rye Mash Bills, die gemeinsam den einzigartigen Geschmack ergeben. Dazu mischt man Spirit aus der eigenen Destillerie und solchen aus der MGP Distillery aus Lawrenceburg, Indiana, USA. Die High Rye Mash Bill bringt Noten von Zimt und Nelken, die Low Rye Mash Bill legt das Fundament mit Karamell, Honig und dem Aroma von Zitrusschalen.

Der Whisky darf vier bis sechs Jahre in starkt ausgekohlten Fässern aus amerikanischer Weißeiche reifen und wird danach mit dem kalkgefilterten Wasser aus dem eigenen, 1909 geschlagenen Brunnen auf 41,8% vol. Trinkstärke gebracht. So entsteht ein typischer Maryland Rye mit den Aromen kandierter Orangenschalen und Noten von Muskat und Nelke. Im Finish gesellen sich danach ein Hauch Walnuss und brauner Zucker dazu.

Hier ein Video mit den Tasting Notes des Sagamore Spirit Signature Rye:

Übrigens, in Deutschland sind noch zwei andere Whiskeys aus der Sagamore Spirit Distillery erhältlich:

Sagamore Double Oak Rye

ist ebenfalls ein außergewöhnlicher Rye Whiskey. Nachdem diesen preisgekrönten Whiskey vier Jahre lang reifte, füllte Sagamore Spirits ihn in ein zweites Eichenfass. Die frisch gerösteten Stäbe beleben den Reifungsprozess wieder und erzeugen vollmundige Aromen von Karamell und dunkler Vanille sowie Farben, die Bernstein und warme Kastanie ausstrahlen. Abgefüllt wird er mit 48,3% vol.

Sagamore Cask Strength Rye

mit 52,8% vol abgefüllt, wurde er lediglich mit einem Spritzer Quellwassers von der Sagamore Farm hergestellt. Dieser Rye Whiskey brilliert mit Farbe und Aromatik. Sagamore Spirit Straight Rye Whiskey ist der stolze Gewinner einer doppelten Goldmedaille bei der renommierten San Francisco World Spirits Competition.

