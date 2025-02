Exklusiv-Video: Paul den Dulk über den Ausbau der Cley Distillery in Rotterdam

Bei Rotterdam haben Paul den Dulk und Maria de Sena Neves die Cley Distillery gegründet. Bislang war sie eine Mikro-Destillerie, jetzt erweitert man auf 240.000 Liter pro Jahr.

Anlässlich der THE VILLAGE in Nürnberg am letzten Wochenende haben wir mit Paul den Dulk über die Anfänge der Brennerei und die aktuelle Erweiterung gesprochen. Das knapp 5 Minuten lange in englischer Sprache gehaltene Interview können Sie hier und auf unserem Youtube-Kanal sehen. Wir wünschen wie immer viel Vergnügen damit.