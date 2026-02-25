Abgemacht war es schon länger, und daher gut vorbereitet auch: Thomas Talarczyk übernimmt mit seinem Unternehmen Barrel Selection das Import-Portfolio von Michael Gradl, der nach sich nach seinem 66. Geburtstag auf das Ladengeschäft in Nürnberg konzentrieren will.

Barrel Selection wird die Abfüllungen von TSC, der Cley Distillery und Saltire Rare Malts ausschließlich über Flagship-Stores vertreiben. Was Kunden und Partner davon haben, wird in der nachfolgenden Presseinformation dargelegt:

Barrel Selection übernimmt Deutschland-Import für TSC – The Single Cask

Nürnberg, 22. Februar 2026 – Nach vielen Jahren enger Freundschaft mit Michael und Andrea Gradl vom Whiskyfässla in Nürnberg beginnt für Barrel Selection ein neues Kapitel in der Welt unabhängiger Whiskyabfüllungen.

Da Michael Gradl im März 2026 seinen 66. Geburtstag feiert und beruflich etwas kürzertreten möchte, stellte er die Frage, ob Barrel Selection künftig den Deutschland-Import der renommierten Marke TSC – The Single Cask übernehmen könne.

Aus dieser Idee entstand Mitte 2025 das Unternehmen Barrel Selection, das sich der Auswahl außergewöhnlicher Single Cask-Abfüllungen verschrieben hat.

Ein starkes und vielfältiges Portfolio

Neben TSC – The Single Cask konnte Barrel Selection weitere renommierte Produzenten und unabhängige Abfüller für sein Portfolio gewinnen:

Integrity Malts

Saltier Rare Malts

Cley Whisky Distillerie

Damit bietet Barrel Selection ein breites Spektrum exklusiver Whiskys, die sowohl Einsteiger als auch anspruchsvolle Sammler ansprechen.

Vertrieb über Netzwerk aus Flagship-Stores

Als offizieller Generalimporteur für Deutschland vertreibt Barrel Selection sein Portfolio über ein ausgewähltes Netzwerk aus Flagship-Stores.

Dadurch erhalten Endkundinnen und Endkunden exklusiven Zugang zu streng limitierten Abfüllungen sowie fundierte Beratung und Hintergrundwissen direkt an der Quelle.