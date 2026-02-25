Mittwoch, 25. Februar 2026, 13:10:09
Finest Spirits München – trotz U-Bahn-Streik gute Anreisemöglichkeiten

Die Messe trotzt dem U-Bahn-Streik in München mit einem zusätzlichen Shuttle-Stop und der Möglichkeit zur flexiblen Ticket-Umbuchung

Eine wichtige Nachricht für alle (potentiellen) Besucher der Finest Spirits München vom 27. Februar bis 1. März: Trotz eines U-Bahn-Streiks wird es am Freitag und Samstag einfach möglich sein, die Messe zu erreichen (am Sonntag fahren die U-Bahnen dann wieder regulär). Und: Wer sein Ticket für den Freitag oder Samstag bereits hat, der kann es ohne Probleme auf Sonntag umbuchen lassen, wenn trotz des eigenen Shuttles die Anreise nicht passen sollte.

Mehr dazu in der nachfolgenden Information:

Finest Spirits 2026: Gute Nachrichten zur Anreise trotz U-Bahn-Streik!

Liebe Freunde der Finest Spirits,
der Münchner U-Bahn-Verkehr wird aktuell bestreikt – aber keine Sorge: Eure Anreise zur Spirituosenmesse im Zenith bleibt weiterhin gut möglich. Wir haben kurzfristig eine komfortable Lösung organisiert!

Zusätzlicher Shuttle-Stop: Studentenstadt

Neben unserem bisherigen Shuttle-Stop U6 / Situlistraße richten wir am Freitag und Samstag zusätzlich die Haltestelle 181 Studentenstadt ein.

Die Haltestelle Studentenstadt wird nach wie vor von mehreren Buslinien angefahren:
X35, X36, 50, 177, 181, 231 und 233. Da viele dieser Linien von Unternehmen betrieben werden, die nicht vom Streik betroffen sind, verkehren die Busse weiterhin (vereinzelt kann es zu Abweichungen kommen).

Shuttlezeiten

  • Erste Abfahrt Freitag: 15:00 Uhr an der Situlistraße/U-Bahn Freimann
  • Halt 15:02 Uhr an der Studentenstadt Busbahnhof
  • Danach fährt der Shuttle alle 20 Minuten im regelmäßigen Rhythmus.

Folgende S-Bahn-Stationen werden von den Linienbussen, die an der Studentenstadt halten, bedient: S1 Moosach – X35 S2 Allach – X36 S8 Johanneskirchen – 50 S8 Ismaning – 231 S8 Unterföhring – 233.

Sonntag wieder ganz entspannt

Am Sonntag fährt die U6 wieder regulär. Dann wird wie gewohnt nur die Haltestelle Freimann / Situlistraße vom Shuttle angefahren.

Flexible Option

Ihr habt Euer Ticket schon gebucht und die Anreise an einem Streiktag passt trotzdem nicht, dann buchen wir Euer Ticket gern auf Sonntag um. Bitte wenden Sie sich hierzu an event@meininger.de.

Wir freuen uns auf Euch!

