Rückblick: Finest Spirits 2026 – Internationale Spirituosenvielfalt und lebendige Festivalatmosphäre in München!

Vom 27. Februar bis 1. März 2026 fand in München die Finest Spirits 2026 statt – die vom Meininger-Verlag veranstaltete Spirituosenmesse konnte in diesem Jahr über 4000 Besucher anziehen. Der Veranstalter zieht in der untenstehenden Presseaussendung eine positive Bilanz, und kündigt die nächste Ausgabe für den 22. bis 24. Januar 2027 an:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Finest Spirits 2026: Internationale Spirituosenvielfalt und lebendige Festivalatmosphäre in München!

Die Finest Spirits 2026 hat erneut zahlreiche Besucher in die Münchner Zenith-Kulturhalle gelockt und sich einmal mehr als wichtiger Treffpunkt für Spirituosenbranche, Barszene und Genießer erwiesen. Beim 19. Festival präsentierten Destillerien, Importeure und Händler eine breite Auswahl internationaler Edelspirituosen – von Whisky und Rum über Tequila bis zu Likören und alkoholfreien Alternativen.



Die Besucher reisten bei schönstem Frühlingswetter nicht nur aus München und dem Umland an, sondern auch aus anderen Bundesländern sowie aus Österreich und der Schweiz.

Samstag wieder top!

Besonders der Samstag erwies sich wieder als Publikumsmagnet. Rund doppelt so viele Gäste wie am Freitag nutzten die Gelegenheit, neue Produkte zu entdecken, Spirituosen zu verkosten und mit Herstellern und Markenvertretern ins Gespräch zu kommen. Das Interesse der rund 4.000 Besucher spiegelte sich auch in der Nachfrage an den Ständen wider. Einige Aussteller berichteten bereits am Freitag von ausverkauften Produkten und mussten kurzfristig Nachschub organisieren.

Masterclasses

Großes Interesse galt erneut rund 25 Masterclasses und geführten Tastings, die überwiegend schnell ausgebucht waren. Das Programm reichte von Einsteigerseminaren bis hin zu vertiefenden Verkostungen für Kenner und bot Einblicke in verschiedene Stilrichtungen und Herkunftsregionen.

Mixology Bar at its Best

Ein besonderer Anziehungspunkt für Münchens Bartender war erneut die legendäre Mixology-Bar mit dem Redaktionsteam des gleichnamigen Magazins Nils Wrage und Stefan Adrian.



Beide standen hinter den Tresen und mixten eigens für die Finest Spirits entwickelte Drinks wie z.B. Blossom Gimlet, Olympic Sour, Dillbreaker oder Chocolatier. Ein Highlight nicht nur für das Fachpublikum, sondern auch für neugierige Genießer.

Highlights & mehr

Auch die Vielfalt der präsentierten Produkte zeigte die aktuellen Entwicklungen im Markt. Neben etablierten Premium-Whiskys wie The Whistler, Stork Club und Laphroaig konnten die Besucher zahlreiche weitere Spirituosenspezialitäten entdecken: Vom sizilianischen Aperitif Etna Spritz über alkoholfreien Ouzo aus der Schweiz bis hin zum Trendprodukt Mezcal oder prämiertem Eierlikör.

„Wir haben es wieder geschafft, eine sehr offene, interessierte und teils junge Besucherschaft für das Kulturgut Spirituose zu begeistern. Es waren auch sehr viele Frauen auf dem Festival, was für unser Konzept spricht. Besonders auffällig war die unfassbar gute Stimmung zwischen Besuchern und Ausstellern“,

so Veranstalterin Andrea Meininger-Apfel.

Gegen Streik & Sonne

Auch organisatorisch stellte das Wochenende besondere Anforderungen. Aufgrund von Streiks im öffentlichen Nahverkehr rund um das Veranstaltungswochenende richteten die Veranstalter kurzfristig zusätzliche Shuttlebusse zur Zenith-Kulturhalle ein. Das Angebot wurde von zahlreichen Gästen genutzt und vielfach positiv bewertet.

Jubiläum im kommenden Jahr

Die nächste Ausgabe der Finest Spirits findet vom 22. bis 24. Januar 2027 in München statt. Dann geht das Festival, das sich längst als feste Größe in der europäischen Spirituosenszene etabliert hat, zum 20. Mal an den Start.

Geplant sind unter anderem neue Formate rund um Foodpairing mit Spirituosen sowie die wachsende Kategorie alkoholfreier Functional Spirits.

Bilder: Finest Spirits 2026 // © Meininger Verlag – Ekaterina Seredenkova