Killowen Distillery kündigt ersten 5 Jahre alten Barántúil Irish Whiskey an

Irlands kleinste Brennerei, die Killowen Distillery, wird heute ihren ersten 5 Jahre alten Barántúil Irish Whiskey veröffentlichen. Der Single Pot Still Whiskey lagerte 4 Jahre und einen Monat in einem ehemaligen Bourbon, das Ende seiner Reifezeit verbeachte er weitere 17 Monate in Palo Cortado Fass.

Die Auflage dieser Abfüllung beträgt 227 500-ml-Flaschen und ist mit 58,12 % Vol. abgefüllt und im Einzelhandel für 99,99 £ für eine Flasche erhältlich. Killowen Barántúil – #KD014 Christmas 2024 ist heute ab 16 Uhr im Online-Shop der Destillerie für £99.99 erhältlich.

Official Tasting Notes

Nose

This arrival is new to Killowen Barántúil, the sherried nose has more citrus than normal but the pot still spice is still lovely

Taste

Frosted orange sweets (candy) with pine sap and lemon rind, sticky in texture

Finish

A refreshing return from the sweet side back to centre, with drier spices tingling among dried fruits of orange and sultana