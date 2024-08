Mit Haromex hat die nordirische Destillerie Killowen, gelegen im Süden des County Downs, einen neuen Vertriebspartner in Deutschland gefunden.

Die Produkte aus der kleinen Brennerei, die zum zweiten Mal im Folge zur “distillery of the year” gewählt wurden, finden Sie nachfolgend beschrieben:

HAROMEX bringt Killowen Whiskey & Poitin exklusiv nach Deutschland

Eingenestelt in die traumhafte Landschaft der an der Küste mündenden Mourne Mountains in Nord Irland, befindet sich die kleine Destille Killowen. Unter der professionellen Hand von Brendan Carty, entstehen im Small Batch verfahren wirklich außergewöhnliche Tropfen, allen voran natürlich Whiskey. Die Mission ist klar: Passioniert sollen ganz transparent, die besten Whiskeys entstehen und das im kleinen Stil. Klein ist hier wirklich das Thema, denn die Destille besteht aus zwei Handgefertigten Pot Stills benannt Christoir 1000 Liter und Broc 800 Liter. Diese werden direkt mit befeuert was für Brendan neben den Worm Tub Condensern und der Größe der Stills eine zentrale Rolle spielt, um ein unvergleichliches Geschmacksprofil zu kreieren. Ein besonderer Fokus liegt bei Killowen auf der Fermentation. Ein Thema, dass man mit Brendan für Stunden besprechen kann, denn nicht umsonst ist Killowen schon zum zweiten Mal in Folge zur „Distillery of the year“ gekürt worden. Hier können die Fermentationen auch schon mal mehrere Wochen andauern. Wilde Fermentation ist dabei ein Mittel der Wahl. Auch die Fasslagerung erfolgt komplett transparent, um den Kunden ein maximales Erlebnis bieten zu können!

Im ersten Schritt haben es Killowen Single Malt Irish Whiskey Rum & Raisin und Killowen Pangur Irish Poitin und Killowen Gloria Cask Aged Coffee Liqueur nach Deutschland geschafft.





Killowen Single Malt Irish Whiskey Rum & Raisin – 55% 0,7L

Ein Single Malt gereift in verschiedenen Fasstypen: Killowen Dark Rum Fässer & PX Sherry Fässer. Der Whiskey wurde – wie so üblich bei Neugründung einer Destille – aus der Nachbarschaft im County Louth gesourced nach dem Finishing abgefüllt.



Nase:

Eine Explosion aus frischem Apfelsaft mit Black-Strap Melasse und einer großartigen Note von warmen Weihnachtspudding.

Zunge:

Süße & Saftige grüne Äpfel zusammen mit dunklem Zucker. Eine Palette an getrockneten Früchten wie zum Beispiel Rosinen, Sultaninen & Feigen gepaart mit einem Navy Dark Rum im alten Stil.



Finish:

Karamellisierter Demerara Zucker mit Toffee Apfel oder kandiertem Apfel mit einer herausstechenden Note an gemahlenen Mandeln. Abschließend ein klecks Früchtebrot.

Killowen Pangur Irish Poitin – 47% 0,7L

Ein 50/50 Projekt mit der netten alteingesessenen Destille aus der Nachbarschaft. So finden hier zwei ikonische Poitins zusammen und bilden den Pangur. Ein Poitin mit großem Charakter und facettenreichem Geschmack. Egal ob pur oder im Cocktail.

Killowen Gloria Cask Aged Coffee Liqueur – 20% 0,7L

Dieser auf Killowens gelagertem Poitin basierende Kaffeelikör bietet ein vielschichtiges Geschmacksprofil an. Gemahlener Kaffee wird hierbei mit gelagertem Poitin vermählt und dann gemeinsam in ein ex-Bourbon Fass gefüllt, um hier weitere 6 Monate zu lagern. Dadurch wird ein intensiver, aber harmonischer Likör geschaffen.

Ein kleiner Tipp für alle bei denen Whiskey & Poitin nicht das Ende vom Genuss darstellt: Auch der Killowen Solera Cask Aged Dark Rum – 55% 0,5L ist hierzulande angekommen und glänzt durch sein PX-Sherry & Dark Rum Finish.