TTB-Neuheit: Longrow 114 Proof

Noch einen weiteren neuen Fund in der us-amerikanischen TTB-Datenbank können wir Ihnen am heutigen Nachmittag präsentieren. Denn dort sind die Label der (möglicherweise) kommenden Abfüllung Longrow 114 Proof der Springbank Distillery aus Campbeltown aufgetaucht. Ihr zweifach destillierter, heavy peated Single Malt (der Torf wurde 48 Stunden getrocknet, wie zu lesen ist) reifte für einen nicht näher definierten Zeitraum in einer Kombination aus refill bourbon und Pinot Noir casks. Der Malt kommt mit 114 amerikanischen Proof, also 57 % Vol., ohne Kühlfiltrierung in die 700-ml-Flaschen. Bei dieser Abfüllung handelt es sich um Batch 1 einer jährlich erscheinenden Abfüllung. Hier die Etiketten:

Wie üblich der Hinweis zu den TTB-Einträgen: Dass ein Label in der TTB-Datenbank eingetragen wurde, bedeutet nicht automatisch, dass die Abfüllung dann auch erscheinen wird. Es ist allerdings ein sehr starker Hinweis darauf.