Whisykfun: Angus verkostet Springbank

Bevor er sich auf den Weg zur Whisky Show nach London aufmacht, veröffentlicht Angus MacRaild noch seine Verkostungsnotizen zu einigen Springbank-Abfüllungen auf Whiskyfun. Seine Notes sind nicht in einer Sessionen entstanden, sondern über einen längeren Zeitraum entstanden und hier jetzt zusammengestellt. Wir finden hier alle drei Varianten, die in der Springbank Distillery hergestellt werden, sowie Seite an Seite, aktuelle Botllings und Indie-Abfüllungen. Unsere Übersicht:

Abfüllung Punkte

Hazelburn 21 yo (46%, OB, 2022 release, 70% sherry 30% bourbon, 3600 bottles) 90 Springbank 10 yo 2012/2022 (55%, OB ‚Sherry Wood‘, 7 years in refill barrels then 3 years in Spanish oak PX hogsheads, 10800 bottles) 87 Springbank 25 yo (46%, OB, 2022, 40% bourbon 60% sherry, 1300 bottles) 92 Springbank 30 yo (46%, OB, 2022, 85% bourbon, 15% sherry, 1400 bottles) 90 Springbank 36 yo 1969/2005 (57.3%, Chieftain’s, cask #793, refill fino sherry, 540 bottles) 93 Longrow 1973/1990 (46%, Moon Import, The Birds, hogshead, cask #1731, 600 bottles) 94

Springbank. Bild (c) Alexandra Kreutz, Genuss am Gaumen