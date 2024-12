Zu einer Whisky-Wanderung auf der Insel Rügen lädt die Störtebeker Brennerei Mönchgut am 26. und 28. April 2025 ein. Alle Details und wie Sie an dieser 7 km langen Wanderung teilnehmen können, erfahren Sie in er Info, die wir vom veranstalter erhalten haben:

Wandernd die Welt des Störtebeker Whiskys kennenlernen!

Auf der 7 km langen Wanderung mit Blick aufs Wasser entdecken Sie nicht nur das traumhafte Mönchgut, sondern auch die Whiskys der Störtebeker Brennerei. Erfahren Sie, wie auf Rügen Whisky gebrannt wird und probieren Sie neben den Klassikern auch begehrte limitierte Editionen.

Der Guide vermittelt im Laufe der Wanderung Wissenswertes zum Mönchgut und dem hier angebauten Getreide, während Ihnen an den einzelnen Probierstationen ein Mitarbeiter der Störtebeker Brennerei ausführlichere Informationen zu den jeweiligen Whiskys geben kann. Freuen Sie sich auf die grandiose Aussicht vom Schafberg Middelhagens über das Mönchgut. Diesen Ausblick genießen Sie mit einem feinen Tropfen Whisky und einem passenden Stück Zartbitterschokolade.

Dies und noch weitere Höhepunkte erwarten Sie bei der Mönchguter Whisky Wanderung! Aufgrund der begrenzten Anzahl an Plätzen wird eine telefonische Anmeldung erbeten. Für Interessierte besteht die Möglichkeit, im Anschluss an einer Brennereiführung teilzunehmen, für die ebenfalls eine Anmeldung nötig ist.

Termin: 26. und 28. April 2025

Anmeldung unter 0 38 308 / 34 105

Kosten pro Person: 35 €

Störtebeker Brennerei

Alt Reddevitz 36

18586 Mönchgut / Rügen

www.stoertebeker-whisky.com