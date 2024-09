Die Störtebeker Brennerei, auf der Ostsee-Insel Rügen gelegen, lädt auch in diesem Jahr zu ihrem Hoffest ein. Was Whisky- und Spirituosenliebhaber 2024 bei der dritten Auflage dieser Veranstaltung am 14. September auf dem Rügener Mönchgut in Alt Reddevitz erwarten können, erfahren Sie in der folgenden Pressemitteilung, die wir von der Störtebeker Brennerei erhalten haben:

Großes Hoffest der Störtebeker Brennerei

Die Störtebeker Brennerei lädt am Samstag, den 14.09.2024 zum dritten Hoffest und hofft wieder auf viele gut gelaunte Whisky- und Spirituosenliebhaber.

Von 11 bis 18 Uhr wird es beim jährlichen Hoffest wieder interessante Tastings, stimmungsvolle Musik, köstliche kulinarische Angebote aus der Region, Cocktails sowie das begehrte Wettnageln geben.

Die feierliche Eröffnung und musikalische Untermalung des Tages übernimmt eine Abordnung der Highland Dragon Pipe Band. Mit ihren Dudelsäcken und den traditionell schottischen Kilts versetzen die Ostwestfalen die Besucher im Laufe des Programms immer wieder in die Highlands. Für die entsprechende Tanz- und Feierstimmung reist Ingo Klingner in diesem Jahr samt Band an. Passend dazu gibt es den ganzen Tag lang leckere Cocktails.

Im Laufe des Tages wird es insgesamt drei spannende Verkostungs-Runden geben. Auf der Bühne werden die handgemachten Whiskys und Spirituosen präsentiert. Die kulinarische Begleitung ist passend handfest und regional. Mit Schäfer Christian Westphal und Onkel Zimmi’s Burger wird es sowohl für Fleischliebhaber als auch für Vegetarier eine köstliche Auswahl geben. Nach dem großen Andrang der letzten beiden Jahr darf auch das begehrte Wettnageln nicht fehlen. Hier wird es in diesem Jahr sogar drei statt nur zwei Runden geben. Somit können sich die Teilnehmer gleich dreimal auf hochprozentige Preise freuen.

Wenn möglich, ist eine Anreise mit dem Rad ist erwünscht, da die Anzahl der Parkplätze begrenzt ist.

