Halewood stellt ihren Blended Scotch Two Drams vor

Halewood Artisanal Spirits – zum Unternehmen gehören unter anderem die Aber Falls Whisky Distillery in North Wales und die Bonnington Distillery in Leith, Edinburgh – stellt ihre neue Blended Scotch Marke Two Drams vor. Die erste Abfüllung der Marke ist mit 40 % Alkoholgehalt abgefüllt und kostet im britischen Einzelhandel £15.99 (etwa 19 € wären dies). Die Herkunftsbrennereien des Scotch Whisky werden nicht genannt. Beschrieben ist er mit „leicht, süß, fruchtig, frisch gebackener Biskuitkuchen“, am Gaumen soll er dann „frische Birne und etwas cremige Süße“ bieten.

Der Name des neuen Blends geht natürlich auf die schottische Bezeichnung für eine Whisky-Maßeinheit ‘Dram’ zurück. Diese leitet sich vom altgriechischen Wort für Münze, „Drakhme“ ab, das sich in der Römerzeit zum Wort für das Gewicht einer Münze entwickelte. So sind dann auf dem Two Drams Label auch zwei Münzen abgebildet.