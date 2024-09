Von der Destillerie Ardnamurchan, in den westlichen Highlands gelegen, werden noch diese Woche neue Abfüllungen im deutschen Fachhandel erhältlich sein, dies vernehmen wir vom deutschen Importeur und Distributor, der Rolf Kaspar GmbH.

Die technischen Eckdaten, die Tasting Notes und weitere Infos finden Sie nachfolgend:

Neue Ardnamurchan Abfüllungen treffen in Deutschland ein

Im Laufe der kommenden Woche werden neue Abfüllungen der Ardnamurchan Distillery im und für den Fachhandel erwartet.

Ardnamurchan Single Malt AD Sauternes Cask Release

UVP 69,95 EUR

Dazu die “ungefilterten” Daten:

Tasting notes

Colour: Burnished Gold leaf.

Nose: Apricot jam, almond flakes, marzipan, Brioche, dried stone fruit.

Palate: Seeded bread, green peppercorn sauce, apricot, heather honey, more savoury than the nose.

Finish: Less sweet than the nose, wonderfully balanced with a dry finish.

5990 bottle batch

22 Ex-Bourbon casks (5.5 Years) re-racked in to Sauternes (2.5 Years).

100% unpeated spirit, Unchill filtered, Natural colour, 50% ABV

Blockchain enabled through QR code

Logo embossed clear glass bottle made from 54% recycled glass.

4 x 5cl Ardnamurchan Gift Pack

UVP 39,95EUR

AD/ Single Malt at 46.8% ABV

A version of batch one of our fully sherry-matured Sherry Cask Release at 50% ABV

A version of last year’s Rum Cask Release – a 3-year Jamaican rum finish – at 50% ABV

A single cask of a Sauternes finish (the pre-cursor to the new release!) at 50% ABV

Rolf Kaspar GmbH, Ruhrallee 59, 45138 Essen, www.kaspar-spirituosen.de