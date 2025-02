Vom jungen unabhängigen Abfüllers Global Whisky aus Glasgow sind neue Abfüllungen bei der Rolf Kaspar GmbH eingetroffen. Alle Details zu den Bottlings der neu designten Linie „Auld Goonsy´s Malt“ sowie zu den beiden neuen OLO-Abfüllungen, die auch alle online erhältlich sind, in der nachfolgenden Presseaussendung:

Rolf Kaspar GmbH bringt Auld Goonsy´s Malt und neue OLO-Abfüllungen von Global Whisky nach Deutschland

Endlich gibt es wieder Neuigkeiten von Global Whisky dem jungen, neuen unabhängigen Abfüller aus Glasgow/Schottland. Die neuen Sorten der neu designten Linie „Auld Goonsy´s Malt“ sind in Deutschland eingetroffen – alles Single-Cask-Abfüllungen, ungefärbt, in wie immer in Faßstärke und überwiegend in 1st-fill-Sherryfässern gefinished – ähnlich wie die frühere „Red Cask Linie„!

Ebenfalls zwei sehr starke OLO-Abfüllungen : Ein 29jähriger Girvan, der an die Qualität der Red Cask Girvan erinnert, sowie eine „Sherry-Bombe“ von Mannochmore !

