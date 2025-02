Neu: The Macallan Archival Series Folio 8

Auch wenn die Label einer neuen Ausgabe der Archival Series bereits im vergangenen September auftauchten, dauerte es bis zum Frühjahr 2025 (und damit erneut knapp zwei Jahre), bis The Macallan ihre Folio 8 dieser Reihe offiziell vorstellt. In der Serie greift die Brennerei jeweils eine Werbung aus den 1980er und 1990er Jahren auf, und haucht beliebten Kampagnen neues Leben ein. Aufgenommen wird diesmal die Plakatwerbung „The Colossus of Nose“, die auf „The Colossus of Rhodes“ anspielt. Auf der Destillerie-Website ist The Macallan Archival Series Folio 8 noch als „Coming soon“ beschrieben, somit sind Preis sowie Bestellmöglichkeit – und -verfahrten noch unbekannt.

Hier allerdings schon einmal die Tasting Notes zur neuen Abfüllung, die mit 43% vol. Alkoholstärke in die Flasche kam:

COLOUR: Vintage Terracotta.

AROMA: Golden Sultanas and Ripe Dates, Sweet Berry Compote, Toffee Brittle, Lemon Peel, Cinnamon and hints of Anise.

PALATE: Sweet Raisin and Sultanas, Ginger, Lemon and Orange Zest, Toffee and Sweet Oak.

FINISH:Long, Rich with Sweet Oak Spices.