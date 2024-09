TTB-Neuheit: The Macallan Folio 8: The Colossus of Nose

In der Reihe Folio der Speyside-Brennerei The Macallan wird es mit The Colossus of Nose die achte Abfüllung erscheinen, Darauf deutet ein Eintag in die us-amerikanische TTB-Datenbank hin, den das 88 Bamboo Editorial Team (Kanpai!) dort entdeckte.

Das Back-Label gibt einen Eindruck, was von Macallan Folio 8: The Colossus of Nose erwartet werden darf:

The Colossus of Nose playfully eludes to the magnificent aroma emitted by the King of Malts, otherwise known as The Macallan. Ripe dried fruits, sweet berry compote with toffee, lemon peel, cinnamon and just a hint of anise give way to ginger, a burst of citrus and sweet oak to taste. The luxurious finish is long and rich with sweet oak spices.

Macallan Folio 8: The Colossus of Nose ist mit 43 % Vol. abgefüllt, die Etiketten – das Label der Flaschenvorderseite zeigt die abgebrochene Nase einer Statue – sehen so aus:

Wie üblich der Hinweis zu den TTB-Einträgen: Dass ein Label in der TTB-Datenbank eingetragen wurde, bedeutet nicht automatisch, dass die Abfüllung dann auch erscheinen wird. Es ist allerdings ein sehr starker Hinweis darauf.