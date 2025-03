Mit der Time:Space Collection hat The Macallan zwei Whiskys zum 200jährigen Jubiläum aufgelegt – und diese gestern am Abend in Österreich dem interessierten Fachpublikum vorgestellt. Der Time:Space ist der älteste bislang abgefüllte Whisky, ein 84 Jahre alter Macallan aus dem Jahr 1940, der in seinem Herzen eine zweite Flasche birgt, deren Inhalt der erste jemals abggefüllte Whisky aus der neuen Destillerie ist, ein fünf Jahre alter Macallan. Der Time:Space Mastery ist die ohne Altersstatement abgefüllte zweite Abfüllung in der Serie, die als Besonderheit aus 14 verschiedenen Fasstypen bei Macallan komponiert wurde.

Eine Presseaussendung zum Event gestern finden Sie untenstehend – in den nächsten Tagen werden wir Ihnen noch ein Interview mit dem Brand Specialist Markus Braun präsentieren, das wir im Rahmen der Veranstaltung aufgenommen haben.

200 Jahre The Macallan: Top Spirit feiert Jubiläum mit einer Österreich-Premiere

Tradition trifft Innovation – The Macallan Whisky präsentiert die TIME:SPACE COLLECTION in Wien

Wien, 05.03.2025 – Zwei Jahrhunderte voller Hingabe, Perfektion und unvergleichlicher Handwerkskunst: Anlässlich des 200-jährigen Bestehens von The Macallan lud Österreich-Distributeur Top Spirit Whisky-Aficionados und ausgewählte Kunden zu einer exklusiven Feier ins Hotel Sacher in Wien. Im stilvollen Ambiente wurden die beiden neuen Editionen TIME:SPACE und TIME:SPACE Mastery vorgestellt – eine Hommage an die Vergangenheit und Zukunft der ikonischen Whiskymarke. TIME:SPACE ist dabei der älteste jemals abgefüllte Scotch Whisky und vereint in einem einzigartigen Zweikammergefäß zwei herausragende Kreationen. Markus Braun, Markenbotschafter von The Macallan, führte die Gäste mit einem exklusiven Tasting ausgewählter Abfüllungen durch den Abend.

TIME:SPACE COLLECTION – Eine Hommage an die Zeit

Mit nur 200 Exemplaren weltweit steht die TIME:SPACE COLLECTION für die Essenz von The Macallan. Die Edition TIME:SPACE ist ein innovatives Zweikammergefäß, das zwei außergewöhnliche Whiskys enthält: Der älteste jemals von The Macallan veröffentlichte Whisky mit 84 Jahren (Jahrgang 1940), gereift in zwei sorgfältig ausgewählten Sherryfässern aus Jerez de la Frontera, steht symbolisch für die Vergangenheit. In der mittleren Kammer befindet sich ein Single Malt aus dem Jahr 2018, der als erster Whisky aus der neuen Brennerei von The Macallan die Zukunft der Marke verkörpert. Das Gefäß wird in einer aufwendig gefertigten Eichenskulptur präsentiert, die die natürliche Farbe des Whiskys betont und das Erbe der Marke unterstreicht.



Die zweite Abfüllung, TIME:SPACE Mastery, zelebriert die 200-jährige Geschichte der Destillerie in einer einzigartigen Kreation mit vielschichtiger Komplexität, die das Handwerk der Whisky-Meisterschaft feiert, indem sie insgesamt 14 außergewöhnliche Fasstypen enthält. Beide Editionen stehen für das unermüdliche Streben von The Macallan nach Exzellenz und die enge Verbindung zur Natur.

Ein Abend im Zeichen der Eleganz

Zur exklusiven Österreich-Premiere dieser einzigartigen Editionen versammelten sich Whisky-Liebhaber, Branchenexperten und exklusiv geladene Gäste im historischen Ambiente des Hotel Sacher.



Markus Braun, Markenbotschafter von The Macallan, führte durch den Abend und zeigte sich begeistert:

„The Macallan ist mehr als nur Whisky – es ist ein Ausdruck von Hingabe, Präzision und Kreativität. Mit der TIME:SPACE COLLECTION haben wir eine Brücke zwischen Vergangenheit und Zukunft geschaffen, die das Erbe unserer Marke in eine neue Dimension hebt. Es ist mir eine große Ehre, diese Meisterwerke in diesem außergewöhnlichen Rahmen präsentieren zu dürfen.“

Florian Czink, Co-Geschäftsführer von Top Spirit, betonte die Bedeutung dieses Meilensteins:

„200 Jahre The Macallan – das ist eine Erfolgsgeschichte, die von außergewöhnlicher Qualität, unermüdlichem Innovationsgeist und einer tiefen Leidenschaft für Whisky geprägt ist. Mit der TIME:SPACE COLLECTION erleben wir die Zukunft der Marke, ohne die Tradition aus den Augen zu verlieren. Es war uns eine große Freude, dieses bedeutende Jubiläum gemeinsam mit unseren Gästen im Hotel Sacher zu feiern.“

The Macallan’s TIME:SPACE kann auf Einladung von The Macallan erworben werden, der Preis ist auf Anfrage erhältlich.



The Macallan’s TIME:SPACE Mastery ist ab sofort in Österreich mit einer limitierten Anzahl von 120 Stück zu einem UVP von € 1.500,- erhältlich. Er kann darüber hinaus über The Macallan Society Ballot in Großbritannien und Europa erworben werden.

TASTING NOTES

TIME: SPACE

1940 Vintage | 84 Jahre alt

Nase: Zartbitterschokolade, Ingwer, klebrige Datteln und Leder verbinden sich mit antiker Eiche und zarten Anklängen von aromatischem Torf und gemahlenem Kaffee

Gaumen: Gegrillte Ananas und gebackene Pfirsiche führen zu kristallisiertem Ingwer, Anklängen von Anis, Brombeermarmelade und süßem Holzrauch. Reichhaltige harzige Noten verbleiben am Gaumen zusammen mit karamellisiertem Zucker.

Finish: Ein extrem langer Abgang mit Noten von dunkler Schokolade und gerösteter Eiche.

Alk: 43.4%

2018 Vintage | 5 Jahre alt

Nase: Lebendige Noten von frischen grünen Äpfeln und reifen Birnen, dazu reichhaltiges klebriges Toffee, Honig, Vanillepudding und sanfte Holzwürze.

Gaumen: Goldene Sultaninen und gebackene Äpfel entwickeln sich zu buttrigem, mit Puderzucker bestäubtem Gebäck. Ein Hauch von Zitrone und Limette folgt zusammen mit Vanillegebäck.

Finish: Mittlerer Abgang, cremig, mit süßer Eiche.

Alk: 54.9%

TIME: SPACE Mastery – Non Age Statement

Nase: Üppige Medjool-Datteln, süße gebackene Feigen und reiche Milchschokolade, begleitet von zarten Honignoten und tropischem Charakter, der an getrocknete Mango und reife Papaya erinnert. Eingehüllt von komplexer süßer Eiche.

Gaumen: Eine echte Süße mit in Sherry getränkten Trockenfrüchten, Orangenmarmelade und Honigwaben. Es entwickeln sich sanfte Gewürznoten von Ingwer und Zimt

Finish: Anklänge von karamellisierter Ananas und cremiger Vanille verbleiben mit einer exquisiten Balance von subtiler dunkler Schokolade und Kaffee.