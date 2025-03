Beschäftigte bei  Balblair, Balmenach, Knockdhu, Old Pulteney und Speyburn stimmen erneut über Streik ab

Wie The Spirits Business heute berichtet, findet unter den Arbeitenden bei Inver House Distillers (das Unternehmen betreibt die Brennereien Balblair, Balmenach, Knockdhu, Old Pulteney und Speyburn) eine Abstimmung über Streikmaßnahmen, nachdem die Arbeitgeberseite nach der Ablehnung einer Lohnerhöhung von 3% durch die Gewerkschaft GMB Scotland sich weigerte, weitere Verhandlungen zu führen. Die Abstimmung läuft seit gestern und dauert drei Wochen, nachdem sich 94% der Mitglieder der Gewerkschaft für eine solche ausgesprochen haben.

David Hume, GMB Scotland, legt die Gründe für die Abstimmung wie folgt dar:

“Our members accepted below-inflation rises during the cost-of-living crisis and any pay offer must reflect that.

“With inflation rising again and household bills still high, our members are clear that a below inflation offer will not be accepted.

“In addition to pay, longstanding collective bargaining arrangements must be modernised to better reflect our membership among distillery, warehouse and security workers.

“The company has refused to seriously engage with either issue leaving our members with little choice but to vote on industrial action.”