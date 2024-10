The Macallan schließt ihre Investitionen in ihre Versorgung mit sherry seasoned casks ab

The Macallan investiert nochmals in in ihre langfristige Versorgung mit sherry seasoned casks. Im ersten Halbjahr 2023 gab die Speyside-Destillerie ihre Partnerschaft im Rahmen eines Joint Ventures mit dem Sherry-Hersteller Bodegas Grupo Estévez, S.L. bekannt (wir berichteten). Wenig Monate später erwarb The Macallan das spanische Böttcherei-Unternehmen Vasyma. Zusätzlich ging die Speyside-Brennerei ein Joint Venture mit der Coopers Oak LLC in Ohio ein (auch hier berichteten wir). Diese Investitionen schließt jetzt eine neue Partnerschaft ab. Die Tevasa-Böttcherei in Jerez und ihre Schwesterunternehmen Forestal Peninsular und Forestal Peninsular de Cantabria, die Sägewerke in Lugo und Cabezón de la Sal betreiben, werden zu einem neuen Unternehmen namens Tevasa Forestal Group zusammengeschlossen. The Macallan wird 50 % des Aktienkapitals dieser neuen Tevasa Forestal Group besitzen.

Igor Boyadjian, Managing Director von The Macallan, sagte hierzu, die Partnerschaft mit der Tevasa Forestal Group werde die Sherryfass-Lieferkette von The Macallan weiter stärken, die für die Qualität des Whiskys der Marke entscheidend ist.

“The Macallan has always gone to extraordinary lengths to ensure that our Single Malt Scotch Whisky is matured in the finest quality Sherry-seasoned oak casks. The joint venture will complete a series of investments that will give us an unparalleled level of ownership in the production process of Sherry-seasoned casks.“