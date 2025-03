Video-Interview: The Macallan Brand Specialist Markus Braun über den Time:Space Mastery

Am Dienstag präsentierte The Macallan im Wiener Hotel Sacher die The Macallan Time:Space Collection (wir berichteten hier darüber) – die beiden Abfüllungen wurden dabei von Brand Specialist Markus Braun vorgestellt.

Im Anschluss an die Präsentation haben wir Markus gebeten, uns noch etwas über den The Macallan Time:Space Mastery zu erzählen, das ohne Altersangabe abgefüllte Bottling aus 14 verschiedenen Fassarten. Das Videointerview (es dauert ca. vier Minuten) können Sie untenstehend sehen – oder natürlich auch unserem mittlerweile mit über vierhundert Videos gefüllten Youtube-Kanal. Schauen Sie dort doch einmal vorbei und lassen Sie uns ein Abo und ein Like da!