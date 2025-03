TTB-Neuheit: Johnnie Walker Blue Label Robert Wun Edition

Robert Wun ist ein aus Jong Kong stammender und in London lebender Modedesigner, der unter anderem für seine Entwürfe für Björk, Lady Gaga, Doja Cat, Cardi B oder Céline Dion bekannt wurde. Mit ihm gemeinsam hat nun Johnnie Walker Blue Label eine Sonderedition gestaltet, die in der us-amerikanischen TTB-Datenbank eingetragen wurde und damit in absehbarer Zeit auf den Markt kommen sollte.

Die Label der Johnnie Walker Blue Label Robert Wun Edition zeigen ein umlaufendes Pferd und wohl einen Entwurf des Designers – und so sieht die Flasche aus:

Wie üblich der Hinweis zu den TTB-Einträgen: Dass ein Label in der TTB-Datenbank eingetragen wurde, bedeutet nicht automatisch, dass die Abfüllung dann auch erscheinen wird. Es ist allerdings ein sehr starker Hinweis darauf.