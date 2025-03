Die Tastings auf der WHISKY ’N‘ MORE 2025

Nur mehr etwas über eine Woche ist es hin bis zur WHISKY ’N‘ MORE 2025 in Hattingen, der Genussmesse für’s Ruhrgebiet, diesmal das erste Mal unter der Ägide von Sebastian Büssing und seiner Crew.

16 Tastings wird es auf der Messe geben, zwei davon sind schon restlos ausgebucht, aber für die verbleibenden 14 Tastings haben wir hier für Sie alle Details und vor allem ein Link, unter dem man sich Plätze für das Wunschtasting sichern kann:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

WHISKY ’N‘ MORE 2025: Faszinierende Whiskyvielfalt & hochkarätige Tastings auf der Genussmesse fürs Ruhrgebiet

Die WHISKY ’N‘ MORE ist zurück! Whisky-Liebhaber haben am 14. und 15. März 2025 im faszinierenden Industriekultur-Ambiente der Henrichshütte Hattingen erneut die Möglichkeit, in die vielfältige Welt des Whiskys einzutauchen. Auf der Genussmesse fürs Ruhrgebiet dürfen sich Besucher natürlich auch auf eine Vielzahl hochklassiger Tastings freuen – diesmal insgesamt 16 an der Zahl!

Renommierte Importeure, erfahrene Brand Ambassadors und bekannte Namen aus der deutschen und internationalen Independent Bottler-Szene präsentieren exklusive Neuabfüllungen, Whisky & Schokoladen-Pairings sowie Highlights aus ihrem Sortiment. Dabei gibt es spannende Einblicke in die Welt des Whiskys, interessante Hintergrundgeschichten und natürlich erstklassige Tropfen zu verkosten.

Zwei der Tastings sind bereits ausverkauft, aber für die restlichen 14 gibt es noch Tickets – also besser schnell zugreifen!

Diese Verkostungen erwarten Euch auf der WHISKY ’N’ MORE 2025:

Tasting Nr. 0 / Freitag 17:15 – 18:00 Uhr – Frank Gauert: „Rares aus 15 Jahren WnM“

Frank Gauert stellt bei diesem Exclusive Tasting 5 seiner beliebtesten Whiskys der vergangenen 15 Jahre „Whisky’n’More“ vor:

Teeling – Irish Whiskey, 2002-2025, Single Cask 8308, 56 % Vol., Cote de Roussillion Cask

The Matsui – Japanese Single Malt Whisky, N.N. , 48 % Vol., Sakura Cask

Amrut – Indian Single Malt Whisky, 2009/2013, Cask 2698, 62,8 % Vol., PX Sherry Cask

Mackmyra – Swedish Single Malt Whisky, 2028/2023, Cask 20056, 50,9 % Vol., Swedish Oak Cask

Caol Ila – Single Malt Scotch Whisky, 2000/2011, Berry’s Own Selection, 56,9 % Vol., Ex-Bourbon Cask

Preis pro Person: € 59,00 *

Tasting Nr. 1 / Freitag 18:00 – 18:45 Uhr – Alba Import: „Neues von Vibrant Stills“

Dietmar Schulz vom Importeur und Independent Bottler ALBA IMPORT nimmt Euch bei diesem Tasting mit auf die Reise zu spannenden neuen Abfüllungen unter dem Label „Vibrant Stills“. Es werden 4 Whiskys vorgestellt.

Preis pro Person: € 25,00 *

Tasting Nr. 2 / Freitag 18:30 – 19:15 Uhr – Whiskyhort: „Whiskyhort Exklusiv“

Ein besonderes Tasting, bei dem 4 Single Cask Whiskys präsentiert werden, die exklusiv für den WHISKYHORT in Oberhausen abgefüllt wurden. Man darf gespannt sein!

Preis pro Person: € 30,00 *

Tasting Nr. 3 / Freitag 19:15 – 20:00 Uhr – SMWS Germany

Die renommierte SMWS (Scotch Malt Whisky Society) stellt sich mit 4 spannenden Einzelfass-Abfüllungen vor. Brand Ambassador Peter Kohl wird durch das Tasting führen.

BEREITS AUSVERKAUFT!

Tasting Nr. 4 / Freitag 19:45 – 20:30 Uhr – Thy Dänemark

Lernt hier die Welt der Whiskys der aufstrebenden Brennerei THY aus Dänemark kennen.

Es werden 4 Whiskys verkostet.

Preis pro Person: € 25,00 *

Tasting Nr. 5 / Freitag 20:30 – 21:15 Uhr – Whisky Jason: „Barrel Proof Whiskey aus den USA“

Bourbon & Rye Whiskey-Spezialist WHISKY JASON zeigt mit 4 besonderen Abfüllungen, was fassstarke Whiskeys aus den USA auszeichnet.

Preis pro Person: € 20,00 *

Tasting Nr. 6 / Samstag 12:45 – 13:30 Uhr Jens Steinert: „Whiskyzeitreise“

Jens Steinert aka THE MALTLOVING LAWYER stellt bei diesem Tasting 4 alte Blends aus den 60er und 70er Jahren vor, die man sich nicht entgehen lassen sollte!

Preis pro Person: € 25,00 *

Tasting Nr. 7 / Samstag 13:15 – 14:00 Uhr – Kammer-Kirsch: „Hidden Champs of Whisky“

Bei diesem Tasting stellt Euch Sebastian Püttmann 4 feine Whiskys aus dem Hause KAMMER-KIRSCH vor.

Preis pro Person: € 20,00 *

Tasting Nr. 8 / Samstag 14:00 – 14:45 Uhr – Villa Konthor: „Whisky & Schokolade“

Toralf Alker von VILLA KONTHOR nimmt Euch mit auf eine genussvolle Reise durch die Welt von Schokolade und Whisky. Es gibt 4 Whiskys mit passender Schokoladenbegleitung.

Preis: € 25,00 *

Tasting Nr. 9 / Samstag 14:30 – 15:15 Uhr – St. Kilian: „Vollreifung trifft auf Fassvielfalt“

Brand Ambassador Christoph Albietz zeigt Euch bei diesem Tasting, was ST. KILIAN alles zu bieten hat.

Es werden 4 Whiskys präsentiert.

Preis: € 25,00 *

Tasting Nr. 10 / Samstag 15:15 – 16:00 Uhr – Alba Import: „Neues von Vibrant Stills“

Dietmar Schulz vom Importeur und Independent Bottler ALBA IMPORT nimmt Euch bei diesem Tasting mit auf die Reise zu spannenden neuen Abfüllungen unter dem Label „Vibrant Stills“. Es werden 4 Whiskys vorgestellt.

Preis: € 25,00 *

Tasting Nr. 11 / Samstag 15:45 – 16:30 Uhr – Whisky Dudes: „Neue Abfüllungen“

Die WHISKY DUDES aus den Niederlanden sind erstmals zu Gast und stellen Euch 4 Whiskys aus Ihrer Range vor. Sebastian Van Dam wird dieses Tasting in englischer Sprache halten!

Preis: € 20,00 *

Tasting Nr. 12 / Samstag 16:30 – 17:15 Uhr – Prineus

Lernt bei diesem Tasting 4 neue Whisky-Highlights aus dem umfangreichen Portfolio des Importeurs PRINEUS kennen.

Preis: € 25,00 *

Tasting Nr. 13 / Samstag 17:00 – 17:45 Uhr – Chocolia: „Whisky & Pralinen“

Edle Pralinen treffen auf 4 perfekt abgestimmte Whiskys! CHOCOLIA und WnM-Mastermind Sebastian Büssing haben bei diesem Tasting außergewöhnliche Pairings zusammengestellt, welche puren Genuss versprechen!

Preis: € 27,37

Tasting Nr. 14 / Samstag 17:45 – 18:30 Uhr – Whiskyhort: „Neues vom WhiskyDruid“

Bei dieser Verköstigung stellt Euch der Whiskyhort 4 aufregende Whisky-Neuheiten aus der Feder des legendären WHISKY DRUID Michael Reick.

BEREITS AUSVERKAUFT!

Tasting Nr. 15 / Samstag 18:15 – 19:00 Uhr – Whiskymax

Hier lernt Ihr 4 neue Whisky-Abfüllungen aus dem Portfolio des Importeurs und Independent Bottler WHISKYMAX kennen.

Preis: € 25,00 *

* Preis zzgl. Onlineverkaufsgebühr von EVENTBRITE

Zu beziehen sind die Tickets für die Tastings auf der Seite unseres Partners Eventbrite unter: https://www.eventbrite.de/e/whiskynmore-die-genussmesse-furs-ruhrgebiet-tickets-978225237017

Dort einfach auf GET TICKET klicken und das gewünschte Tasting auswählen!

Der Zugang zu den Tastings ist nur mit Besitz eines gültigen Tagestickets möglich. Diese gibt es natürlich ebenfalls weiterhin im Vorverkauf und an der Tageskasse:

Freitag, 14.03.2025: Tagesticket 13 € Vorverkauf / 16 € Tageskasse

Samstag, 15.03: Tagesticket 15 € Vorverkauf / 18 € Tageskasse

Die Karten ermöglichen nicht nur den Zugang zur Messe, sondern beinhalten auch ein hochwertiges Nosing Glas, einen praktischen Glashalter sowie den Eintritt in das LWL-Museum selbst.

Der Zutritt zur Genussmesse WHISKY ‘N‘ MORE ist erst ab 18 Jahren gestattet.