Whisky im Bild: Das war die Whisky’n’More 2025

Am vergangenen Wochenende fand die Whisky’n’More 2025 statt. In diesem Jahr stand die Genussmesse für das Ruhrgebiet zum ersten Mal unter der Leitung von Sebastian Büssing. Viele fanden den Weg zum LWL Museum Henrichshütte in Hattingen, unter ihnen war auch unsere Leserin Lydia. Sie lädt uns ein zu einen kurzen fotografischen Rundgang, und nimmt uns mit auf die Whisky’n’More 2025:

