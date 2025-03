Ein Single Grain im Alter von 31 Jahren aus der Destillerie North British, gereift in einem Bourbonfass und mit einem Finish in einen 2nd Fill PX-Fass – das ist das neueste Angebot von THE GRAINHOUND aka Tilo Schnabel, das ab sofort im gut sortierten Fachhandel (Händlerliste in der Aussendung) erhältlich ist.

Wie üblich untenstehend alle Infos und die ausführlichen Tasting Notes des Single Grains:

„Decadent Indulgence“:

NORTH BRITISH von THE GRAINHOUND bietet komplexe Eleganz und luxuriöse Aromen nach drei Jahrzehnten Reifung

GrainHeads aufgepasst! Erneut beweist Tilo Schnabel alias THE CASKHOUND sein Gespür dafür, Liebhabern und Entdeckern von langgereiften Single Grains ein Lächeln ins Gesicht und ein Highlight auf den Gaumen zu zaubern: Die Abfüllungsreihe THE GRAINHOUND wird um einen verführerisch leckeren 31-jährigen NORTH BRITISH mit feinem PX Sherry Finish bereichert.

Auch dieses mittlerweile zehnte Single Cask Bottling von THE GRAINHOUND zeigt mit Bravour, was die über 20- und 30-jährigen „Elder Statesmen“ unter den Grains aufgeschlossenen Whiskyfans zu bieten haben: außergewöhnliche Geschmackserlebnisse, geprägt von vielseitiger Fassreifung, der typischen Aromatik des Destillats und dem alles entscheidenden Faktor Zeit. Freuen Sie sich also auf einen neuen Whiskyschatz, den die legendäre „Spürnase für feinen Whisky“ in Schottlands Fasslagern aufgestöbert hat.

Rich & Luxurious: Ein Meisterwerk aus über 30 Jahren Fassreifung

Unser NORTH BRITISH stammt aus dem industriellen Norden von Schottlands Hauptstadt Edinburgh. Nach über 30 Jahren in klassischen Ex-Bourbon Barrels erhielt der gereifte Grain Whisky ein edles Upgrade: Ein Finish im zweitbefüllten Pedro Ximénez Sherry Cask verlieh ihm eine luxuriöse Tiefe und Komplexität. In der Nase verwöhnen Honig und fruchtige Nuancen von Orangenlikör, Pfirsich und Mango. Am Gaumen zeigt er sich weich und ölig, mit würzigen Noten, Rum und Tabak, ergänzt durch feine Anklänge von Kokos, Ingwer und dunkler Schokolade. Das Sherry-Finish fügt sich harmonisch ein und lässt der Bourbon-Reifung ihren charakteristischen Raum. Unser Fazit: Ein vielschichtiger Single Grain mit geradezu dekadenter Aromenvielfalt, die von der natürlichen Alkoholstärke von knapp über 50 % perfekt getragen wird.

THE GRAINHOUND: NORTH BRITISH 1993

Lowland Single Grain Scotch Whisky

31 Jahre alt (1993/2025) • 50,5 % ABV Natural Cask Strength

Ex-Bourbon Barrel Matured + Finished in a 2nd Fill Pedro Ximénez Sherry Cask

Auflage 161 Flaschen (0,7 l) à 109,90 Euro (UVP)

Nose: In der Nase kommt direkt eine schöne Honigsüße durch, begleitet von einem Schuss Orangenlikör und saftigem Weinberg-Pfirsich. Karamell-Bonbons schmelzen förmlich auf der Zunge, während Kräutertee und blumige Noten für eine leichte Frische sorgen. Ein verführerischer Hauch von weinigen Aromen und exotischen Gewürzen mischt sich am Ende mit der fruchtigen Süße von getrockneter Mango …

Palate: Der Antritt ist extrem weich, ölig und richtig vollmundig. Dann heißt es: würzige Muskatnuss und Rumaromen treffen auf süße Rosinen, begleitet von einer Spur Tabakblätter. Dazu gesellt sich ein exotischer Hauch von Kokos und Möbelpolitur, gefolgt von kandiertem Ingwer, Persipan und nussigen Haferkeksen. Dattelbrot und dunkle Schokolade mit einem Spritzer Orangenöl sorgen für ein durchaus dekadentes Finish …

Finish: Der Abgang ist lang und angenehm trocken. Würzige Noten bleiben hängen, dazu kommt feines Kakaopulver und cremige Vanille. Getrocknete Apfelspalten und die leichte Bitternote von Orangen sorgen für eine schöne Balance, während ein Hauch von nassem Holz das Ganze abrundet …

Wie bei THE CASKHOUND üblich, kommt diese Einzelfassabfüllungen in natürlicher Fassstärke, ungefärbt und ohne Kühlfiltrierung in die Flasche. Sie finden den Single Grain ab Freitag, den 14. März 2025 in unserem Shop und bei unseren Handelspartnern.

Haben wir Sie hinreichend neugierig gemacht? Besuchen Sie doch unsere ausgewählten Handelspartner – die Liste finden Sie im Shop unter www.thecaskhound.de oder melden sich dort einfach für unseren Newsletter an, um keine Nachricht zu neuen Bottlings zu verpassen.