Mit einem neuen Single Grain aus der Lowland-Brennerei Girvan meldet sich Tilo Schnabel zu Wochenbeginn – er füllte diesen 28 Jahre lang gereiften und davon zwei Jahre im PX-Fass gefinishten Whisky in Fassstärke von 46,1% unter seinem Label The Grainhound ab.

Was es sonst noch über die neue Abfüllung zu sagen gibt und wo Sie sie bekommen können, lesen Sie hier:

„NOSTALGIC ELEGANCE“: THE GRAINHOUND enthüllt einen 28-jährigen GIRVAN mit luxuriöser Tiefe und zeitloser Eleganz

Tilo Schnabel – legendäre Whisky-Spürnase und Mastermind hinter THE CASKHOUND – hat in den schier unendlichen Tiefen von Schottlands Fassdschungel das probate Mittel gegen Weihnachtsstress gefunden: ein 28-jähriger GIRVAN aus den Lowlands, der die Reihe THE GRAINHOUND um ein echtes Single-Grain-Highlight erweitert. Die zweijährige Veredlung im First Fill PX Sherry Cask schenkte dem reifen „Gentleman Grain“ eine samtige Fülle, die betört – und zugleich wohltuend beruhigt …

Unser GIRVAN bringt jene entspannte Tiefe mit, die in der oft hektischen Vorweihnachtszeit wie eine kleine Auszeit im Glas wirkt – und zeigt ganz nebenbei, weshalb ältere Grains längst nicht mehr nur als Geheimtipp gelten. Die gelassene Eleganz des Destillats, die lange Lagerung und der charaktervolle Einfluss des Fasses verschmelzen hier zu einer warmen, vielschichtigen Aromatik, die nicht nur Grain-Liebhabern ein spontanes „Mehr davon!“ entlockt.

A smooth & cozy experience: Weich, warm und wunderbar ausbalanciert

Der 28-jährige GIRVAN wurde in einer der größten Grain-Destillen Schottlands gebrannt – direkt an Ayrshires Küste, gegenüber der markanten Felsinsel Ailsa Craig. Die lange Reife im Bourbon Hogshead bildet die Grundlage seiner weichen, runden Struktur; das zweijährige Finish im First Fill PX Sherry Cask bringt zusätzliche Tiefe und eine fein gewürzte Wärme ins Spiel. So entsteht ein wohliger Mix aus Ruhe, Charakter und entspannter Süße – getragen von der natürlichen Fassstärke von 46,1 %, die perfekt ausbalanciert ist: kraftvoll genug, um Tiefe und Komplexität zu entfalten, gleichzeitig angenehm zugänglich und einladend.

Ein Whisky, der entschleunigt – weich, warm und wunderbar harmonisch. Ein idealer Begleiter für genussvolle Momente, in denen man einfach einen Gang zurückschalten möchte.

THE GRAINHOUND: GIRVAN 1997

Lowland Single Grain Scotch Whisky

28 Jahre alt (1997/2025) • 50,5 % ABV Natural Cask Strength

Ex-Bourbon Hogshead Matured + Finished for 2 years in a 1st Fill Pedro Ximénez Sherry Cask

Auflage 239 Flaschen (0,7 l) à 89,90 Euro (UVP)

Nose: Zu Beginn kommt etwas von dieser Grain-typischen Klebstoffnote um die Ecke – fast wie die Erinnerung an eine Bastelstunde in der Schule. Mit Orangenschale, Butterscotch, und Kokosmakronen wird’s danach fast ein bisschen festlich. Dazu gesellen sich Gewürze, Kuchenteig mit Rum-Rosine sowie ein kurzes Streichholz-Flackern. Ein paar florale Noten, Puffreis und ein Hauch Leder bilden den Abschluss – warm, süß und ein bisschen nostalgisch …

Palate: Am Gaumen startet der Girvan weich und cremig, fast wie ein Löffel Vanillepudding, begleitet von Rosinen und diesem kleinen „Grain-Kleber-Zwinkern“. Danach wird’s richtig gemütlich: Eierlikör, dunkle Melasse, Trockenfrüchte und ein Rumtrüffel mit dunkler Schokolade. Anschließend trudeln noch Fudge, Marzipan, etwas Tabak und eine Prise Zimt und Nelken rein – warm, satt und ziemlich lecker.

Finish: Der Abgang ist mittellang, leicht trocken und angenehm sanft. Vanille, ein wenig Schokolade, zarte Fruchtakzente und ein Touch Würze bleiben noch ein bisschen sitzen. Am Ende kommt wieder ein Mini-Funken Bastelstunden-Klebstoff, bevor er sich mit milder Eiche verabschiedet …

Ganz im Stil von THE CASKHOUND wird auch dieses Einzelfass in natürlicher Fassstärke, ohne Farbzusätze und ohne Kältefiltration abgefüllt. Erhältlich ist der Single Grain ab Donnerstag, dem 11. Dezember 2025, in unserem Shop sowie bei unseren Handelspartnern.

Ganz im Stil von THE CASKHOUND wird auch dieses Einzelfass in natürlicher Fassstärke, ohne Farbzusätze und ohne Kältefiltration abgefüllt. Erhältlich ist der Single Grain ab Donnerstag, dem 11. Dezember 2025, in unserem Shop sowie bei unseren Handelspartnern.