Neuer The Stillman’s Gold von The Caskhound: Girvan 15yo mit Finish im First Fill Rioja Wine Barrique  

Mit einem 15 Jahre alten Girvan, der mehr als 3,5 Jahre in einem Rioja-Barrique nachreifen konnte, setzt The Caskhound seine Serie The Stillman’s Gold fort. Er ist ab sofort bei ausgewählten Händlern (Link im Artikel) erhältlich.

Alle Infos samt den Tasting Notes hat uns Tilo Schnabel in dieser Pressenotiz für Sie zusammengefasst:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

„GRAIN AT HEART, GRAPE IN SOUL“: Ein 15-jähriger GIRVAN mit Rioja-Finish eröffnet das nächste Kapitel der STILLMAN’S GOLD-Serie

Der Goldene Oktober ist bei THE CASKHOUND noch lange nicht vorbei – im Gegenteil. Nach drei spannenden Abfüllungen zum Monatsauftakt legt Tilo Schnabel nun einen drauf: den 15-jährigen GIRVAN Single Grain Whisky. Der charakterstarke Lowlander führt die THE STILLMAN’S GOLD-Serie fort – und zeigt einmal mehr, dass bei Tilo noch einige spannende Tropfen auf ihren großen Auftritt warten …

Unser GIRVAN reifte zunächst klassisch in einem Ex-Bourbon Hogshead, bevor er ein außergewöhnlich langes Finish im First Fill Rioja Red Wine Barrique genoss – ganze 1.325 Tage Nachreifung! Das Ergebnis: 386 Flaschen eines echten Power-Grains, abgefüllt mit kräftigen 57,1 % Vol., die seine volle Tiefe, Würze und natürliche Intensität gut zum Ausdruck bringen.

WHERE LOWLAND ELEGANCE MEETS RIOJA PASSION

Die an Ayrshires Küste gelegene GIRVAN Distillery ist bekannt für ihre sauberen, eleganten Grain Whiskys – leicht, cremig und wunderbar ausgewogen. Genau diese klare Basis macht sie ideal für kreative Fassprojekte wie dieses. Das ausgedehnte Finish im Rioja Fass hat dem Whisky spürbar mehr Tiefe verliehen: sanfte Wärme, feine Würze und elegante Fruchtnoten, die an Spaniens charaktervolle Tempranillo-Weine erinnert. So vereinen sich die Leichtigkeit der Lowlands und die samtige Reife des Südens zu einem Whisky mit eigenständigem Profil – vielschichtig, charmant und mit jener authentischen Handschrift, für die THE CASKHOUND steht: ehrlich, charaktervoll und mit sicherem Gespür für Balance und Fassauswahl.

THE STILLMAN’S GOLD: GIRVAN

Lowland Single Grain Scotch Whisky

15 Jahre alt (26.08.2010 – 28.08.2025)

57,1 % ABV Natural Cask Strength

Ex-Bourbon Hogshead Matured + Finished for 1.325 days in a First Fill Rioja Wine Barrique

Auflage 386 Flaschen (0,5 l) • UVP: 39,90 Euro

Nase: Beim ersten Schnuppern tut sich gleich einiges – süße Rumrosinen, eine Prise Würze und etwas Puderzucker. Dazu dieser verführerische „old warehouse“-Duft, ein Hauch Klebstoff, Rosenwasser und Toffee-Äpfel. Mit der Zeit kommen kandierter Ingwer, ein bisschen Harz, Kokosraspel und Vanille dazu – da passiert richtig was im Glas!

Mund: Am Gaumen verschmelzen beide Welten: eleganter Lowland Grain mit Fassstärke trifft auf die Tiefe des Rioja-Finishs. Die feinen Rumaromen melden sich wieder, dazu ein schräger Mix: eine Spur Klebstoff, funky Kirsch-Brause, Brombeeren und würzig-weinige Noten. Im Hinter-grund tauchen Ingwer-Honigkuchen, Marzipan, Rosinen und feine Eichenwürze auf. Komplex, lebendig und extrem spannend zu entdecken …

Abgang: Mittellang, wärmend und würzig – mit letzten Wein-Aromen, Würze, gebrannten Mandeln, etwas Kakao, Kokos und einer feinen Holznote. Ein runder, stimmungsvoller Ausklang, der Lust auf den nächsten Schluck macht!

Fazit: Ein vielschichtiger Dram mit Rioja-Kick – perfekt für Grain-Fans & -Entdecker!

Diese Einzelfassabfüllung zeigt genau, wofür THE CASKHOUND steht: purer Whiskygenuss in Fassstärke, ohne Schnickschnack, ohne Filter, ohne Farbe. Ab Freitag, dem 30. Oktober 2025, gibt’s unseren Rioja-veredelten Grain exklusiv im Online-Shop und bei ausgewählten Fachhändlern.

Der Oktober hält noch mehr bereit: Zwei weitere Abfüllungen von THE CASKHOUND erscheinen in Kürze. Mehr Informationen folgen – Vorfreude lohnt sich!

Haben wir Sie hinreichend neugierig gemacht? Besuchen Sie doch unsere ausgewählten Handelspartner – die Liste finden Sie im Shop unter www.thecaskhound.de oder melden sich dort einfach für unseren Newsletter an, um keine Nachricht zu neuen Bottlings zu verpassen.