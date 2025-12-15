Zwei neue Abfüllungen – genau genommen sind es drei – stellt heute am Morgen die Destillerie_Hick_Manufakturvor, die jetzt in Kleinauflagen über www.ninjektion.de erhältlich sind.

Mehr über die neuen Whisky können Sie hier lesen:

Destillerie_Hick_Manufaktur präsentiert: Rosa und TROP

Die Destillerie_Hick_Manufaktur füllt mal wieder etwas feines aus dem Fasslager ab.

Eine einmalige Sonderabfüllung aus zwei seltenen Fässern der traditionsreichen Ararat-Destillerie (Yerevan Brandy Company, gegründet 1887), die heute zur Pernod Ricard Gruppe gehört.

Das erste Fass – ein Ex-Brandyfass – wurde nun abgefüllt: nur 41 Flaschen, außergewöhnlich aromatisch und aufgrund des nahezu eingestellten armenischen Malt-Markts besonders selten.

Aromaprofil

Nase: Fruchtkompott, grüne Banane, malzige Gerstennoten

Gaumen: Angenehme Süße, vollmundiges Gefühl, harmonischer Früchtemix

Abgang: Vielschichtig, erneut mit grüner Banane

Eine Abfüllung, die durch ihre Herkunft, Seltenheit und geschmackliche Vielfalt herausragt und so nicht wiederkommen wird.

Wer also mal etwas neues möchte sollte zugreifen.

Im Laufe 2026 wird das Fass nummer zwei das Licht der Welt erblicken. Ein tolles Fass der Oakbarrels Fasshändler in dem zuvor ein Ardbeg drin reifte.

Also Augen auf.

Wie immer kommt ihr über www.ninjektion.de zum shop.

Pfälzer TROP Finish

Entdecke unseren Single Malt Whisky aus dem Hause Ninjektion und der Destillerie_Hick_Manufaktur – ein echter Ausdruck seiner Region.

Ganze 6 Jahre gereift, davon fast 2 Jahre im besonderen TROP-Fass (aus der Pfalz) gefinisht. Warum TROP?

Der echte Fassname ist geschützt – hältst du das Etikett vor einen Spiegel, enthüllt sich das Geheimnis.

Aromaprofil

Aroma: fruchtig, süß, Gerste

Geschmack: süßer Antritt, leichte Schärfe, vollmundig

Abgang: trocken, pfeffrig, Fruchtkompott, Rosinen

53,6 % Vol.

Pfälzer TROP Finish

Nur noch 20 Flaschen in Fasstärke und 20 in MILD mit 47,5 %Vol.

Distilled: 12.01.2019

Bottled: 03.05.2025