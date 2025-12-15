Serge verkostet: Longmorn in einer Time Warp Session

Vielleicht einen der besten Longmorns aller Zeiten, so Serge Valentin, finden wir heute in der Time Warp Session auf Whiskfun. Der 1963 destillierte und 20 Jahre später für The Gillies Club Australia abgefüllte Longmorn sei absolut legendär. Und darüber hinaus praktisch unbekannt – was nun mit der Veröffentlichung der Tasting Notes und der Benotung auf Whiskyfun auch hinfällig ist.

Zwei Weihnachtsapéritif leiten die heutige Session ein. Die recht aktuellen Longmorn-Indie-Bottlings wissen ebenfalls zu gefallen, wie Sie in unserer Übersicht sehen können:

Abfüllung Punkte

Longmorn 17 yo 2007/2024 (46.6%, Delias Whiskyshop and The Whisky Agency, Christmas Series, barrel) 86 Longmorn 28 yo 1996/2025 (54.2%, WhiskyLand, Decadent Drinks, refill hogshead, 155 bottles) 90 Longmorn-Glenlivet 1963/1983 (56.2%, The Gillies Club, Australia, Pure Malt, cask #3445) 96